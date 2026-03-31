오상택 페이스북

"울산에서 부는 승리의 동남풍이 대구에서 만나 태풍이 되어 전국을 휩쓸어 버리길 소망한다."

지난 대선 때 울산을 방문한 김부겸 전 총리와 오상택 민주당 울산시당 지방선거기획단장오상택 민주당 울산시당 지방선거기획단장(중구지역위원장)이 31일, 김부겸 전 총리의 대구시장 출마를 두고 이같이 말했다.김부겸 전 국무총리가 30일 대구시장 출마를 선언한 후 국민의힘 후보들과의 가상대결에서 크게 앞서는 여론조사 결과가 나왔다는 소식이 전해지자 민주당 울산시당도 크게 고무되는 분위기다.울산은 그동안 대구 못지않은 보수 우위의 지역 정서로 인해 민주당이 고전을 면치 못했지만 최근 울산시장 민주당 후보로 확정된 김상욱 의원(울산 남구갑)이 몇 몇 여론조사에서 국민의힘 후보에 앞서는 등 분위기가 반전한 것도 분위기 상승에 한 몫했다.오상택 위원장은 "김부겸 전 총리의 결단은 이번 지방선거에서 큰 이정표가 될 것이라 확신한다"라며 "울산과의 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다.그러면서 "불어라 동남풍, 불어라 울산, 대구의 승리 기운"이라고 말했다. '불어라 동남풍'은 김상욱 민주당 울산시장 예비후보가 내건 슬로건이다.한편 지역에서도 중동 전쟁에 대한 위기감이 감도는 가운데 김상욱 의원은 31일 국회에서 유럽의회 사절단과 현안회의를 진행했다.김상욱 의원은 다자외교를 바탕으로 얻은 힘을 "강대국과의 양자외교의 지렛대로 삼아야 한다"며 "이를 위해 유럽과의 협력은 필수적이며 매우 중요하다"라고 밝혔다. 이어 "미국의 일방적 요구로 인한 경제적 군사적 어려움을 극복하고, 중동분쟁 등으로 발생하는 지금의 국가위기를 극복하기 위해 더 적극적 협력이 이루어지도록 노력하겠다"고 덧붙였다.