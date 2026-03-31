민주당대전시당

민주당 대전시당이 대덕구청장 경선을 시작으로 지방선거 경선에 돌입했다. 사진은 대덕구청장 경선 주자인 김안태, 박종래, 김찬술 경선 후보(왼쪽부터).더불어민주당 대전시당이 제9회 전국동시지방선거 당내 경선 절차에 들어갔다. 대덕구청장 후보 경선이 가장 먼저 시작된 가운데, 경선 후보로 확정된 김안태·김찬술·박종래 세 후보는 31일 후보자 등록을 마치고 본격적인 경선 체제에 돌입했다.민주당 대전시당에 따르면, 이날 후보 등록을 마친 세 후보는 곧바로 '공명경선 협약서'에 서명하고 깨끗하고 공정한 선거를 치르겠다고 다짐했다. 이번 협약은 본선에 앞선 당내 경쟁 과정에서도 상호 비방이나 과열 경쟁 대신 정책과 비전 중심의 경선을 치르겠다는 의지를 확인하는 절차라는 점에서 의미가 있다.공명경선 협약서에는 정치적 소신과 정책적 비전으로 당원에게는 희망을, 시민에게는 새로운 긍지를 심어주는 선거를 치르겠다는 내용이 담겼다. 또 경선 결과에 절대적으로 승복하고, 최종 선출된 당 후보의 당선과 더불어민주당의 승리를 위해 '원팀(One Team)'으로 함께 선거에 임하겠다는 약속도 포함됐다. 당내 경쟁이 끝난 뒤 곧바로 단합된 선거 체제로 전환하겠다는 취지다.대덕구청장 최종 후보를 가리기 위한 민주당 당내 경선은 오는 4월 5일과 6일 이틀 동안 ARS 여론조사 방식으로 진행된다. 경선 방식은 권리당원 투표 50%와 일반 국민 투표 50%를 합산하는 방식이다.최종 후보는 과반 득표자를 기준으로 결정된다. 두 집단의 투표 결과를 합산해 과반을 얻은 후보가 나올 경우 곧바로 대덕구청장 후보로 확정된다. 반면 과반 득표자가 없을 경우에는 1위와 2위 득표자를 대상으로 결선 투표를 실시해 최종 후보를 다시 가리게 된다.