연합뉴스

더불어민주당 서울시장 예비경선 투표 마지막 날인 3월 24일 서울 광화문광장에서 정원오 예비후보가 시민들을 향해 인사하고 있다.김 의원은 "처음 제가 제보자로부터 받은 공무 국외 출장 심사의결서에는 해당 여성 직원의 성별이 '남성'으로 조작되어 있었다"며 "구체적인 자료를 요청하는 제게 성동구청은 성별 항목만 가려서 제출했다"라고 의혹을 제기했다.그러면서 "여성 직원과 해외 출장을 다녀왔다는 사실을 감추고 싶었던 것이 아니라면, 또는 공문서를 허위 조작한 것이 아니라면 굳이 성별만을 딱 가리고 줄 이유가 무엇인가?"라고 따져 물었다.성동구청과 정 후보 측은 조작이 아니라 단순한 실수였다고 해명했다. 해외 출장을 가지 전에 그 적절성을 심사해 승인 받는 의결서에 출장 대상자의 성별을 조작할 아무런 이유가 없다는 것이다. 성동구청은 "동행 직원의 성별 표기는 행정 서류 작성 과정에서 발생한 단순한 오기"라고 밝혔다.성동구청은 또 김 의원에게 해당 서류를 제출할 때 성별 등 개인정보를 가린 이유에 대해서 "임의적인 은폐나 축소가 아니라 관련 법령과 정보공개 원칙에 따른 정당한 비공개 처리"라고 설명했다. 성별과 생년월일 등은 개인정보에 해당하는 비공개 대상 정보로, 통상적인 기준에 따라 처리됐다는 것이다.김 의원은 이날 정원오 후보의 당시 출장 동행자 관련 기자들의 질문에 구체적으로 답변하지 않았다. 취재진이 '당시 출장 인원을 모두 파악했는가'라고 묻자 그는 "칸쿤에서 다른 인원이 합류한 것으로 알고 있다"라면서도 "성동구청에선 둘만 간 것으로 확인됐다"라고 답했다. 그러면서 "출장 목적이 민주주의 관련 포럼 참석인데, 해당 여성은 청년 관련 업무를 했던 분"이라고 문제 삼기도 했다.출장 동행자에 대해 정 예비후보 측은 "2023년 국제참여민주주의포럼 참석은 주최 측인 멕시코선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것"이라며 "당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인, 지자체 공무원 등이 포함된 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무"라고 반박했다.또 "당시 정원오 구청장과 동행한 직원은 해당 업무 담당자일 뿐만 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다"면서 "단지 여성 공무원이라는 이유로 문제를 삼는 것은 인간적 도의를 넘어선 무도한 네거티브"라고 비판했다.당시 일정에 동행했던 이정옥 전 여성부 장관도 해당 여성 공무원의 동행을 요청한 것은 자신이었다고 밝혔다. 이 전 장관은 "(국제 참여민주주의 포럼에서) 한국의 사례 발표를 위해 정원오 전 구청장에게 성동구청의 참여 시정을 소개할 것을 제안했고, 사전 준비를 위해 여성과 청년정책을 담당했던 시민운동가 출신 공무원과 사전 준비 작업을 했다"라며 "실무 담당 공무원이 직접 출장의 부담을 지고 싶어 하지 않았지만, 저는 해당 담당자의 출장 동행을 요청했다"라고 설명했다.