정의당 광주광역시당

강은미 정의당 광주시당 위원장 통합시장 출마 선언.21대 국회의원을 역임한 강은미 정의당 광주광역시당 위원장이 31일 6·3 지방선거 전남광주통합특별시장 선거 출마를 선언했다.강 위원장은 이날 광주광역시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 "모든 시민이 특별하게, 삶이 빛나는 노동특별시를 만들겠다"며 출사표를 던졌다.이어 "모든 시민을 특별하게 돌보는 통합돌봄 특별시, 기후 및 일자리 위기를 극복하는 탄소중립 특별시를 만들어야 한다"고 강조했다.아울러 "지역 재투자 조례 제정과 함께 특별시 공공은행 설립을 추진해 전남광주형 지역순환경제를 설계하겠다"는 포부도 밝혔다.강 위원장은 노동자 등 전남광주 특별시민이 특별시의 주인 되는 세상을 만들고 싶다고 강조했다.그는 "특별시와 지방자치의 주인은 민주당이 아니라 바로 시민이라는 당연한 사실을 증명하겠다"며 "노동자, 여성, 청년, 장애인, 농어민 등 다양한 목소리가 특별해지는 정치를 하겠다"고 밝혔다.그러면서 "시민의 다양한 목소리가 가능한 진짜 민주주의를 실현하고 일하는 시민이 진짜 주인이 되는 민주특별시를 만들 수 있도록, 강은미가 시민을 위해 일할 수 있게 해달라"고 호소했다.출마 회견에 동석한 정의당 권영국 대표도 "노동자 출신 정치인, 시의원과 광역의원, 국회의원까지 경험한 실력 있는 강은미 후보만이 통합특별시를 이끌 적임자"라고 힘을 실었다.강 위원장은 21대 국회의원 재임 기간 중대재해처벌법 개정, 후쿠시마 핵오염수 해양투기 반대 활동, 소위 '50억 클럽' 특검법 통과, 어린이집 원아당 교사수 증원 등 의정 활동을 펼쳤다.22대 총선에서는 광주 서구을 선거구에 출마해 2위(14.66%)를 기록했다.