맹수석

맹수석 대전교육감 선거 예비후보.맹수석 예비후보는 이날 대전시의회에서 기자회견을 열고 "반쪽도 안 되는 경선으로 결정된 후보는 민주시민 대표성을 가질 수 없다"며 "이번 단일화 과정은 형식과 내용 모두에서 정당성과 대표성을 상실한 채 시민의 기대를 저버린 그들만의 해프닝으로 전락했다"고 주장했다.맹 후보는 우선 시민참여단 규모를 문제 삼았다. 그는 인구 39만 명 규모의 세종시가 약 5000명의 시민참여단을 모집한 사례와 비교하면서, 대전은 1만 명 모집을 목표로 대대적으로 홍보했지만, 실제 참여자는 1127명에 그쳤다고 지적했다. 144만 대전시민의 뜻을 반영했다고 보기에는 턱없이 부족한 숫자이며, 결과적으로 이번 단일화는 시민적 공감과 참여를 이끌어내는 데 실패했다는 주장이다.그는 또 "144만 대전시민 가운데 1127명은 0.1%에도 미치지 못하는 수준"이라며 "이러한 규모로 특정 후보를 진보 진영 단일후보라고 규정하는 것은 과도한 정치적 해석이자 시민 의사를 왜곡하는 것"이라고 주장했다. 이어 "시민의 자발적 참여라기보다는 특정 조직과 지인 중심의 제한적 동원에 기반한 형식적 절차에 불과하다는 의구심을 낳게 한다"며 "한마디로 대표성이 없다"고 일축했다.맹 후보는 절차적 정당성 문제도 제기했다. 그는 "선거에 임하는 후보라면 예비후보 등록을 통해 법적 책임과 검증을 감수하는 것이 최소한의 도리"라며, 강재구 교수가 예비후보 등록이라는 기본 절차를 이행하지 않은 채 단일화 과정에 참여한 점을 정면으로 비판했다.맹 후보는 "기탁금 납부, 공적 검증, 법적 책임을 모두 회피한 사람이 단일화의 두 당사자 중 한 축으로 참여했다는 사실 자체가 이번 단일화의 정당성을 심각하게 훼손하는 것"이라며, 예비후보 등록조차 하지 않은 인물과의 단일화는 절차적 투명성과 공정성 측면에서 심각한 문제를 안고 있다고 주장했다.아울러 그는 이번 단일화가 교육적 가치나 정책 경쟁보다는 특정 후보에게 정치적 명분을 부여하고, 다른 한쪽은 정치적 존재감을 키우기 위한 이해관계가 맞물린 결과라고도 비판했다. 특히 그는 "예비후보로 등록된 진보 성향 후보 3명 가운데 2명의 참여가 사실상 봉쇄된 상태에서 충분한 합의 없이 절차가 강행됐다"고 주장하면서 "후보 3분의 2가 절차 문제를 지적했는데도 수렴은커녕 군사 작전하듯 밀어붙였다"고 말했다.맹 후보는 끝으로 "모든 참여 후보는 정식 예비후보 등록을 전제로 논의에 임해야 하고, 시민이 공감할 수 있는 투명하고 공정한 절차를 다시 설계해야 한다"며 "후보 간 충분한 협의와 합의를 바탕으로 한 정상적인 단일화 논의를 즉각 시작해야 한다"고 촉구했다.