신영근

국민의힘 이용록 홍성군수가 “홍성의 미래 설계는 지금부터”라면서 재선 도전을 공식 선언했다국민의힘 소속 이용록 홍성군수가 "홍성의 미래 설계는 지금부터"라며 재선 도전을 공식 선언했다.이 군수는 31일 홍주문화회관 소회의실에서 기자회견을 열고 "홍성의 거대한 도약, 화려한 비상의 날개를 펼칠 시간이 왔다"며 출마 의사를 밝혔다.이어 "인구 감소와 지방소멸은 선언이 아니라 강력한 실천으로 돌파해야 할 과제"라며 "이용록은 홍성의 현재를 알고, 미래를 설계했으며, 행정과 현장에서 실력으로 증명한 사람"이라고 강조했다.이 군수는 지난 민선 8기를 돌아보며 "군민의 삶을 지켜내지 못하면 존재 이유가 없다는 각오로 임해왔다"며 "그 결과 인구 10만 명을 탈환하고, 합계출산율 1.08이라는 반전을 이뤄냈다"고 평가했다.민선 9기 핵심 공약으로는 ▲대한민국의 기회도시 조성 ▲국가산단 기반 일자리 창출 ▲생명안보 사업 고도화 ▲청년 정착형 원도심 조성 ▲인구 감소 및 지방소멸 대응 정책 등을 제시했다.이와 함께 ▲글로벌 바비큐 페스티벌의 세계화 ▲홍주읍성 복원을 통한 원도심 활성화 ▲생활밀착형 복지 확대 등을 통해 균형 발전을 추진하겠다고 밝혔다.이 군수는 "민선 8기의 경험을 바탕으로 부족한 부분은 채우고 다듬겠다"며 "다시 한 번 군민과 함께 나아갈 수 있도록 지지를 부탁드린다"고 말했다.마지막으로 "민선 9기에는 그 성과를 군민의 삶으로 돌려드리겠다"며 "홍성의 미래를 위해 혁신과 도전을 이어가겠다"고 덧붙였다.이번 출마 선언으로 홍성군수 선거는 앞서 예비후보 등록을 마친 국민의힘 박정주 전 충남도 행정부지사와의 경선 구도로 진행될 전망이다.한편 국민의힘 충남도당 공천관리위원회는 지난 25일 이용록 군수와 박정주 전 부지사의 경선을 확정했다.