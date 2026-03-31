오마이뉴스 장재완

허태정 민주당 대전시장 경선 후보가 31일 자신의 선거 캠프에서 첫번째 공약을 발표했다.더불어민주당 대전시장 후보 경선에 나선 허태정 예비후보가 31일 첫 번째 공약 발표했다. 그는 민선 8기 대전시정을 '독선과 불통, 무능으로 점철된 비정상 시정'으로 규정한 뒤 "멈춰 서다 못해 뒷걸음질 치고 있는 대전시정을 정상화하겠다"고 밝혔다.허 예비후보는 이날 대전 중구 은행동에 마련된 자신의 선거사무소에서 공약 발표회를 열고 ▲시민이 주인인 대전 ▲무너진 민생경제의 회복 ▲멈춰 선 주요 사업의 조속한 추진을 3대 축으로 하는 '대전시정을 바로잡을 핵심 공약'을 발표했다.허 예비후보는 특히 민선 8기 대전시정에 대해 강한 비판을 쏟아냈다. 그는 지난 4년 동안의 대전시정을 두고 "시민과의 소통은 끊어졌고, 참여는 형식으로 축소됐으며, 시민의 삶과 직결되는 정책은 제때 추진되지 못했다"고 진단하면서, "지금의 대전은 시정 운영의 기본 원리부터 다시 세워야 할 상황"이라고 주장했다.그러면서 이날 발표한 공약을 단순한 정책 나열이 아니라 "비정상으로 흐른 대전시정을 다시 정상으로 돌려세우기 위한 출발점"이라고 강조했다.허 예비후보가 이날 가장 앞세운 분야는 '시민이 주인인 대전'이다. 그는 이를 위해 '시민주권 3.0'을 제시하면서 ▲주민참여예산제 복원 ▲시민참여 플랫폼 구축 ▲시민감사관 도입 등을 실행 방안으로 내놓았다.허 예비후보는 민선 8기 들어 주민참여예산이 축소되고 숙의 기능이 약화되면서 시민참여가 실질적 권한이 아닌 형식적 절차로 후퇴했다고 진단했다. 그는 "시민참여는 보여주기용 절차가 아니라 대전시정의 운영 원리여야 한다"며 "시민주권 3.0은 불통의 시정을 끝내고 시민이 다시 주인이 되는 대전으로 정상화시키는 프로젝트"라고 밝혔다.두 번째 축은 '무너진 민생경제의 회복'이다. 허 예비후보는 민선 7기 재임 시절 대표 정책 중 하나였던 온통대전을 업그레이드한 '더 좋은 온통대전 2.0'을 비롯해 '4050 소득공백 징검다리 연금', '대전형 생활임금 확대'를 제시했다.허 예비후보는 '더 좋은 온통대전 2.0'에 대해 기존의 캐시백 중심 정책이 가진 구조적 한계를 넘어, 대전에서 사용한 돈이 지역 안에서 한 번 더 돌 수 있도록 만드는 '지역경제 순환 플랫폼'으로 발전시키겠다는 구상을 내놓았다. 단순한 소비 진작책이 아니라 지역 내 경제 순환 구조를 강화하는 방식으로 재설계하겠다는 것이다.또한 그는 중장년층 삶의 불안정성에 주목해 '4050 소득공백 징검다리 연금'을 추진하겠다고 밝혔다. 구조조정과 조기퇴직, 소득 정체, 노후 불안이 집중되는 40대와 50대 세대의 소득절벽을 완화해 시민의 삶이 갑작스럽게 무너지지 않도록 하겠다는 취지다. 허 예비후보는 이를 두고 "중장년의 소득절벽을 미리 대비하는 사전 예방형 복지이자 가계가 흔들리지 않도록 지키는 대전형 생활안전 정책"이라고 설명했다.이와 함께 허 예비후보는 생활임금의 적용 범위를 공공에 머물지 않고 공공과 연결된 민간 영역까지 단계적으로 확산하는 '대전형 생활임금 확대' 구상도 밝혔다. 그는 "생활임금은 지역 별로 편차가 발생하지 않도록 하는 것이 중요하다"며 "각 구청과 협의해 전 지역에서 동일하게 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.허 예비후보는 이날 발표한 민생 공약 전반에 대해 "지역에서 돈이 돌게 하고, 시민의 삶이 무너지지 않게 하며, 일하는 사람의 기본을 지키는 정책으로 대전 민생경제의 선순환 구조를 만들겠다"며 "이것이 바로 제가 말하는 민생경제 회복의 핵심"이라고 강조했다.