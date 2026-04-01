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더불어민주당 추미애, 김동연, 한준호 경기도지사 후보가 30일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 본경선 합동토론회에서 기념촬영하고 있다.국회사진기자단
더불어민주당 경기도지사 후보 본경선이 오는 5일부터 7일까지 진행되는 가운데 가장 호감도가 높은 후보는 김동연 현 경기도지사라는 조사 결과가 나왔다.
<오마이뉴스>가 여론조사 전문기관 에스티아이(STI)에 의뢰해 지난 3월 27일부터 29일까지 3일간 경기도에 사는 만 18세 이상 남녀 802명(7190명 연결, 응답률 11.2%, 오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.5%p)을 대상으로 실시한 민주당 경기지사 후보 호감도 조사 결과, 김동연 지사가 28.9%로 가장 많은 응답을 받았다.
추미애 의원은 14.9%, 한준호 의원은 10.7%를 기록했다. '호감 가는 인물이 없다'는 응답과 '잘 모른다'는 응답은 각각 26.0%와 19.5%였다.
민주당 지지층 대상 호감도...김 33.6%, 추 27.9%, 한 17.7%
국민의힘 지지층만 제외 호감도...김 29.1%, 추 17.2%, 한 11.0%
특히 민주당 지지층만을 대상으로 한 조사에서는 김동연 33.6%, 추미애 27.9%, 한준호 17.7% 순이었다. 추 의원과 한 의원의 호감도가 상대적으로 더 큰 폭으로 올랐다. 전체 응답자에서 국민의힘 지지층만 제외했을 때에는 김동연 29.1%, 추미애 17.2%, 한준호 11.0% 순으로 나타났다.