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이번 조사에서 정당 지지율은 민주당 41.1%, 국민의힘 19.8%, 조국혁신당 1.4%, 개혁신당 1.4% 순이었다. 지지 정당이 없다는 응답은 23.5%였다.해당 조사는 후보들의 지지도가 아닌 호감도 조사라는 특징이 있다. 박재균 STI 책임연구원은 "호감도와 지지도 문항은 미묘한 차이가 있다. 지지도는 현재적 투표 의사에 가까운 것이라면, 호감도는 지지와 별개로 인물에 대한 호감을 묻는다"라며 "정당과 후보에 대한 호감도는 흔히 미래 확장성 혹은 변화 가능성을 확인하기 위한 것"이라고 설명했다.한편 민주당 본경선은 당원 50%, 국민여론 50%, 가산점 등을 합산해 최종 후보를 결정한다. 과반 득표자가 없을 경우 1,2위 후보가 이번달 15일부터 17일까지 결선 투표를 진행한다.이번 조사는 스마트폰앱 조사 및 인터넷 조사 방식으로 진행했다. 표본 추출은 데이터스프링코리아 패널 및 에스티아이 자체 구축 패널 중 비례할당에 의한 무작위 추출법을 사용했고, 통계보정은 2026년 2월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별, 연령별, 권역별 가중치 부여 방식(셀가중)으로 이뤄졌다. 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p다. 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.