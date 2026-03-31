"'98767', 지난 4년간 저는 이 다섯 자리 숫자를 단 하루도 잊은 적이 없습니다. 제가 민선 8기 군수로 취임하기 전날 밤, 홍성군의 인구입니다. 지방 소멸이라는 거대한 해일이 홍성의 골목길을 집어삼키려 하던 때였습니다. 그날 밤, 저는 스스로 다짐했습니다." 이용록 군수(국민의힘)가 민선9기 홍성군수 출마를 선언하며 재도전을 공식화했다. 31일, 홍주문화회관 소공연장에서 기자회견을 연 이 군수는 "군민의 삶을 지켜내지 못한다면, 내가 이 자리에 있을 이유가 없다"는 다짐 속에 민선 8기 군정을 시작했다"며 "그 다짐에 대한 성적표를 들고 이 자리에 섰다. 그리고 무거운 책임감과 사명감을 가지고 민선 9기 홍성군수 출마를 선언한다"고 포문을 열었다. 이 군수는 "군수는 군민의 고단한 하루를 지켜내야 하는 무한한 '책임'의 자리이자, 홍성의 생존을 짊어지고 치열하게 싸워야 하는 전쟁터의 최전선이었다"며 "하지만 지난 4년간 저와 군민 여러분은 코로나 팬데믹과 인구 감소의 거센 파고에 무릎 꿇지 않고 홍성의 미래 성장 동력을 확보하며, 홍성의 잠재력을 깨워냈다"고 자평했다. "홍성의 거대한 도약, 화려한 비상의 날개 펼칠 시간" 그러면서 민선8기 군정성과에 대해 이 군수는 전국적인 인구 절벽의 시대에 인구 10만 명을 다시 돌파했고, 합계출산율 1.08이라는 기적 같은 반전을 만들어냈다고 자부했다. 이어 "전 세계가 열광하는 '글로벌 바비큐 페스티벌'을 기획해 3년간 150만 명이 넘는 방문객, 7개국 133명의 공식 대표단이 홍성을 찾아왔으며 500억 원 이상의 경제효과를 쏟아내면서도 단 한 건의 안전사고도 일어나지 않은 진정한 글로벌 축제로 도약하였다"고 평가했다. 또한, "광천토굴새우젓은 전국 최초 가공업 분야 국가중요어업유산으로 지정되어 1949년부터 75년을 이어온 홍성의 지혜와 전통을 대한민국의 문화유산으로 만들어냈다"며 "광천김은 수산식품 수출 16년 연속 충남 1위, 연간 1,500억 원의 수출 역군이 되었고 17개 우수 기업유치와 7,875억 원의 투자협약을 이끌어냈다"고 밝혔다. 이와 함께 군 단위 최초 제110회 전국체전 개최지 선정과 행정분야 5관왕 달성, 혁신평가 7년 연속 우수기관 선정으로 홍성군 행정이 충남을 넘어 대한민국의 표준이란 것을 증명했다고 자부했다. 홍성 스카이타워와 남당항 해양분수공원이 열어젖힌 서부 해안 관광객 160만 명 시대는 우리가 가진 무한한 가능성의 아주 작은 일부일 뿐이라고도 했다. 이 군수는 "이 모든 성과는 지난 4년간 군민 여러분과 함께 땀 흘려 만들어낸 위대한 뚝심이자 저력이며 함께 만들어낸 홍성군의 성공 스토리"라며 "홍성의 거대한 도약, 그 화려한 비상의 날개를 펼칠 시간이 왔다. 민선 8기가 홍성의 잠재력을 깨워냈다면, 민선 9기는 그 잠재력을 폭발시켜야 할 시간이다"라고 강조했다. "홍성의 미래위해 과감한 혁신과 도전, 행동으로 끝까지 책임" 이 군수는 "이 중요한 시기에 필요한 사람은 분명하다. 홍성의 현재를 알고, 미래를 설계했으며, 행정과 현장에서 실력으로 증명한 사람. 저 이용록이 그 책임을 지고 민선 8기 홍성에서 시작된 혁신을 완성하겠다"며 주요 공약을 밝혔다. 첫째, 내포신도시를 '대한민국의 기회도시'로 키워내겠다는 것이다. 내포신도시 자족 기능을 위한 3대 과제로 종합병원급 의료시설 확충, 상업·학원가 집적, 문화·체육 인프라 확보를 위한 속도전에 돌입하고 충남대학교 내포캠퍼스와 KAIST 부설 영재학교를 조기에 안착시킬수 있도록 행·재정적 지원에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한, 충남·대전 통합 논의라는 거대한 파도 속에서도 내포가 흔들림 없는 충남 350만의 중심축이 되도록 만드는 한편, 행정·교육·문화의 중심지로 확립하겠다고 약속했다. 둘째, 국가산단을 구호가 아닌 '진짜 밥그릇과 일자리'로 만들겠다는 것이다. 이 군수는 "국가산단의 핵심은 당장 필요한 '전력과 용수 그리고 도로'"라며 "많은 후보가 국가산단 조기 착공을 외치지만 정작 대용량 전력과 광역 공엽용수 확보라는 냉정한 현실에 답을 내놓지 못하고 있다. 저는 이미 답을 내고 현장을 뛰고 있다"고 강조했다. 이 군수는 홍성 서부권역을 중심으로 원자력 발전소 1기의 절반에 해당되는 에너지를 공급하고 민선 9기 시작과 동시에 현재 국내 대기업과 추진 중인 태양광 발전사업, 그리고 농어촌공사와 협의 중인 담수호 만수위 20% 확대 사업의 행정 절차를 매듭짓겠다고 약속했다. 이를 통해 500MW(메가와트)급 신재생에너지를 확보하여, 입주기업들에게 탄소배출권 등 수출입에 걱정 없는 글로벌 경쟁력을 갖춘 'RE100 이행이 가능한 국가산단'이라는 압도적인 킬러 인센티브를 제공하겠다는 구체적인 로드맵을 제시했다. 이와 함께 산단 완성시 예상되는 일일 9천톤에 해당되는 용수 공급 문제 해결을 목전에 두고 있으며 추가로 필요할 수 있는 용수 확보 대안도 관계 부처와 이미 검토해 두었다고 밝혔다. 셋째, 홍성의 뿌리인 농축수산업을 생명 안보 사업으로 고도화하겠다고 공약했다. 이 군수는 스마트팜 보급을 늘리고, 광천 김과 새우젓, 홍성의 축산물과 딸기를 비롯한 농축수산물을 프리미엄 브랜드로 키워 농어민이 흘린 피땀이 공정한 부(富)로 돌아가게 만들고 ICT와 스마트 시스템 등 축사시설 현대화를 확대 지원하여 축산과 환경 둘 중 하나를 포기하는 일 없이 주민과 축산인이 함께 웃는 상생의 시스템을 이루어내겠다고 약속했다. 넷째, 청년이 정착하는 원도심을 만들겠다는 것이다. 일자리, 주거, 교육, 문화라는 조건이 충족될 때 청년들은 정착을 택한다며 청년 창업 지원, 청년 주거 지원, 내포와 원도심을 잇는 청년 활동 공간 확대, 기업과 연계한 취업 기반을 더 촘촘히 만들겠다고 약속했다. 이 군수는 "민선 9기 시작과 함께 홍성군 - 지역 4개 대학 - 국가산단 입주 예정 기업을 잇는 '산·학·관 상생 일자리 협의체'를 출범시키겠다"며 "기업이 원하는 맞춤형 실무 학과를 대학에 개설하고, 지자체와 기업이 이를 지원하여, 입학이 곧 취업으로 직결되는 시스템을 만들어 청년 자립의 선순환 구조 기반을 구축하겠다"고 약속했다. 다섯째, 학부모가 체감하는 교육지원, 청소년 진로 체험, 안전한 통학과 돌봄 기반을 강화하고 노인 맞춤 돌봄과 복지서비스를 더 촘촘히 하고, 의료·교통 접근성을 높이고 장애인, 여성, 아동, 청소년, 취약계층을 위한 생활밀착형 복지도 더 세심하게 챙기겠다고 공약했다. "민선 8기 뿌린 씨앗, 민선 9기 탐스러운 열매 거둘 것" 끝으로 이 군수는 "민선 8기 국가산단을 유치하고 다양한 홍성의 미래를 설계한 목적은 단 하나다. 당장 오늘을 살아가는 내 이웃이, 사랑하는 가족과 함께 편안히 웃으며 나눌 수 있는 '따뜻한 밥상'을 지켜내기 위해서"라며 "소상공인들이 웃을 수 있도록 지역에 활력을 불어넣고, 단 한 명의 군민도 외롭지 않은 홍성을 만들겠다는 일념으로 지난 4년을 달려왔다. 민선 8기의 경험과 노하우를 바탕으로, 부족한 부분은 채우고 다듬겠다"는 각오를 밝혔다. 또한, "민선 8기 홍성의 미래를 위해 씨앗을 뿌린 제가, 민선 9기에 탐스러운 열매를 거두어 군민 여러분의 밥상 위에 올려놓겠다"며 "시작이 반이라면, 이미 절반을 넘기고 완성을 향해 질주하는 기수에게 온전히 책임을 맡겨달라. 홍성의 미래를 위해 과감한 혁신과 도전, 행동으로 끝까지 책임지겠다"고 지지를 당부했다. 덧붙이는 글 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다. #지방선거 #홍성군수 #이용록 #내포신도시 구독하기 6.3 지방선거 이전글 허태정 "독선과 불통, 무능의 대전시정 바로 잡겠다" 다음글 이용록 홍성군수, 재선 도전 선언... "홍성 미래 설계 지금부터" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기