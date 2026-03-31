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왼쪽부터 강병덕(민) 당 대표 정책특보, 서정완(민) 대통령실 행정관, 오후석(민) 경기도 행정 2부지사, 이현재(국) 현 하남시장, 금광연(국) 현 하남시의회 의장, 한태수(국) 전 하남신문 대표박정훈
이재명 대통령 국정 지지율이 60% 중반대를 유지하고, 더불어민주당과 국민의힘 간 정당 지지도 격차가 두 배 이상 벌어진 가운데, 하남시장 선거가 '전국 정치 구도'와 '지역 이슈'가 맞붙는 시험대로 떠오르고 있다. 여야 모두 3자 경선으로 출발하면서 본선 판세는 더욱 복잡해지는 양상이다.
민주당은 강병덕(현 당대표 정책특보)·서정완(전 청와대 행정관)·오후석(전 경기도 부지사) 3인이 경선을 치른다. 과반 득표자가 없을 경우 결선투표까지 이어지는 구조다.
국민의힘 역시 이현재 현 시장, 금광연 하남시의회 의장, 한태수 전 하남신문 대표가 경쟁하는 3자 구도다.
정치권에서는 "초반 승부는 본선이 아니라 경선"이라며 인지도·조직력·당내 기반이 후보 선출의 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다.
여야 모두 3자 경선... "초반 승부는 내부 경쟁"
최근 한국갤럽 조사에 따르면 이재명 대통령 국정 수행 긍정 평가는 65%, 부정 평가는 24%로 나타났다. 같은 조사에서 정당 지지도는 민주당 46%, 국민의힘 19%로 집계됐다.
정치권에서는 이 같은 수치를 두고 "민주당이 구조적으로 유리한 출발선에 서 있다"는 평가를 내놓는다. 특히 하남은 미사·위례·감일 등 신도시 중심 도시로, 중앙 정치 흐름과 정당 지지 변화에 민감하게 반응하는 지역으로 꼽힌다.
다만 지방선거는 전국 선거와 달리 지역 평가가 직접적으로 반영되는 선거라는 점에서 단순 구도만으로 결과를 예측하기는 어렵다.
국민의힘 이현재 시장은 현직 프리미엄과 행정 경험, 조직력을 바탕으로 재선에 도전한다. 특히 도시 개발과 기반시설 확충 등 그간의 시정 성과가 유권자 평가의 핵심 변수로 작용할 전망이다.
반면 민주당은 경선을 통해 경쟁력 있는 단일 후보를 선출해야 하는 과제를 안고 있다. 현재 3자 구도 속에서 지지층이 분산된 상황이기 때문에, 경선 이후 빠른 결집 여부가 본선 경쟁력으로 직결될 가능성이 크다.
변수는 '현직 프리미엄'과 지역 이슈... 승부의 핵심은 '결집 속도'