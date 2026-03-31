박정훈

이재명 대통령 국정 지지율이 60% 중반대를 유지하고, 더불어민주당과 국민의힘 간 정당 지지도 격차가 두 배 이상 벌어진 가운데, 하남시장 선거가 ‘전국 정치 구도’와 ‘지역 이슈’가 맞붙는 시험대로 떠오르고 있다. 여야 모두 3자 경선으로 출발하면서 본선 판세는 더욱 복잡해지는 양상이다.하남 선거 핵심 이슈는 3가지다. 우선 신도시 인프라 격차로 미사·위례·감일 등 신도시 개발이 빠르게 진행되면서 교통·교육·생활 인프라 부족 문제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.이어 교통 문제도 지적되고 있다. "살기는 좋아졌지만 불편도 커졌다"는 인식이 표심에 영향을 줄 수 있다.출퇴근 혼잡, 서울 접근성 문제는 하남 선거의 대표 이슈다. GTX·지하철 연장·광역버스 확대 등 교통 정책이 핵심 공약 경쟁 분야가 될 전망이다.개발 vs. 정주환경 문제도 충돌하고 있다. 하남은 급격한 도시 성장 속에서 "개발 속도"와 "삶의 질 유지" 사이 균형 문제가 중요한 정치 이슈로 부상했다.결국 승부의 핵심은 '결집 속도'에서 판가름이 날 전망이다. 정치권에서는 이번 선거를 "민주당은 유리한 구도를 실제 표로 바꾸는 선거" 또는 "국민의힘은 불리한 구도를 뒤집는 선거"로 보고 있다.특히 여야 모두 3자 경선이라는 점에서 경선 이후 지지층 결집 속도나 내부 갈등 최소화 여부가 가장 중요한 변수로 꼽힌다.한 지역 정치권 관계자는 "지금은 민주당이 유리한 흐름이지만, 지방선거는 결국 후보 경쟁력과 조직 싸움"이라며 "경선 이후 얼마나 빠르게 단일대오를 구축하느냐에 따라 판세가 크게 달라질 수 있다"고 말했다.현재 하남시장 선거는 '대통령·정당 지지율이 만든 구도'와 '현직 프리미엄·지역 이슈'가 충돌하는 구조다. 결국 이번 선거는 구도가 그대로 유지될 것인가. 지역 평가가 이를 뒤집을 것인가. 이 두 가지 질문에 대한 답으로 결정될 가능성이 크다.한편 이번 한국갤럽 여론조사는 24~26일 만 18세 이상 1000명 대상으로 진행됐다. 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화 면접 방식으로 진행됐다. 조사 결과의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트이며, 조사 과정에서 접촉률은 41.2%, 응답률은 12.6%로 집계됐다. 보다 상세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.