박관열 캠프

더불어민주당 광주시장 예비후보 박관열이 이재명 정부의 국정과제와 연계한 지역 공약을 발표하며 정책 실행력을 강조하고 나섰다.더불어민주당 광주시장 예비후보 박관열이 이재명 정부의 국정과제와 연계한 지역 공약을 발표하며 정책 실행력을 강조하고 나섰다.박 예비후보는 31일 '공약집 17패키지 7호 공약'을 발표하고 "국정과제는 선언이 아니라 현장에서 실현돼야 할 과제"라며 "중앙정부와의 연계를 통해 광주에서 선도적으로 구현하겠다"고 밝혔다.그는 이재명 정부의 국정 원칙인 '경청과 통합, 공정과 신뢰, 실용과 성과'를 지역 정책에 반영하겠다는 구상을 제시했다. 특히 123대 국정과제를 광주에 적용해 지역 발전 모델로 만들겠다는 목표다.주요 공약은 기존에 발표한 정책과 연계됐다. 국정과제 '주택시장 안정과 공급 확대'와 관련해서는 '주택 3만호 규모 AI 신도시 조성'을 재차 강조했다. 또한 '공공의료 강화' 과제와 연계해 소아 진료 협력체계 구축과 달빛어린이병원, 공공 심야약국 확대 계획도 포함됐다.이와 함께 국정과제별로 지역 맞춤형 정책을 제시했다. 사회적경제 혁신타운 조성, 재생에너지 중심 에너지 전환, 플랫폼 노동자 기본소득 사업, 시민공론화위원회 상설 운영 등이 담겼다.또한 고령화 대응을 위한 통합 돌봄 서비스, 곤지암 도축장 기반 축산식품 클러스터 조성, AI·SW 미래교육센터 구축, 초등 돌봄센터 확대 등 생활·산업 전반에 걸친 정책도 제시됐다.관광과 환경 분야에서는 남한산성과 천진암을 잇는 순례길 조성, 반려동물 테마파크 구축, 소규모 공원 및 쉼터 확대, 자원 순환 시스템 구축 등의 계획이 포함됐다.박 예비후보는 "이재명 정부의 국가 비전인 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'이 성공하기 위해서는 지방정부의 실행력이 핵심"이라며 "직통시장 박관열이 중앙정부와 직통으로 연결해 국정과제를 광주에서 가장 먼저 실현하겠다"고 강조했다.