TBC 갈무리

[대구시장 선거 가상대결]

[대구시교육감 후보 적합도]

대구시장 선거를 앞두고 지역 민영방송인 TBC가 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 지난 28일과 29일 대구시민 804명을 대상으로 차기 대구시장 후보 적합도를 조사했다.대구시장 출마를 선언한 더불어민주당 김부겸 전 국무총리가 국민의힘 후보들과의 가상대결에서 크게 앞서는 여론조사 결과가 나왔다.대구경북 민영방송인 TBC가 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 지난 28일과 29일 양일간 대구에 거주하는 만18세 이상 남녀 804명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과, 차기 대구시장 인물 적합도 질문에서 김 전 총리는 49.5%로 나타났다. 2위인 추경호 의원(15.9%)와 33.6%p 차다. 뒤이어 유영하(5.8%), 윤재옥(5.6%), 홍석준(3.2%), 이재만(3.2%), 최은석(2.4%) 순으로 나타났다. 이번 조사에서는 컷오프(공천배제)된 국민의힘 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장은 빠졌다.국민의힘 후보 경선에 나선 6명 가운데 최종 후보로 누가 가장 적합한가를 묻는 항목에선 추경호 의원이 24.2%로 가장 높았고, 유영하 의원(7.3%)과 윤재옥 의원(6.8%)이 뒤를 이었다. 이어 이재만 전 동구청장(5.4%), 최은석 의원(3.7%), 홍석준 전 의원(3.5%) 순으로 집계됐다.국민의힘 지지층 내에서도 추경호 후보가 45.1%로 압도적으로 높았고 다음으로 유영하 의원(10.4%), 윤재옥 의원(9.6%), 이재만(5.4%), 홍석준(5.1%), 최은석(4.2%) 순이었다. 하지만 '지지 후보 없음'과 '잘 모름'을 더한 부동층이 20.3%로 높았다. 이는 주호영 의원과 이진숙 전 방통위원장의 컷오프 사태에 따른 영향으로 보인다.김부겸 전 총리와 국민의힘 후보들과의 1 대 1 가상 대결에서도 김 전 총리가 50% 이상으로 나오며 오차범위 밖 우세였다.추경호 의원과의 대결에서는 김 전 총리가 52.3%를 얻어 추 의원(36.6%)보다 15.7%p 앞섰다. 유영하 의원과의 대결에서는 57.2% 대 31.1%로 26.1%p 격차를 보였다. 윤재옥 의원과의 대결에서는 56.9% 대 29.0%로 27.9%p 우세였다.최은석 의원의 대결에서는 57.8% 대 26.7%로 31.1%p 앞섰고 홍석준 전 의원과의 대결에서는 58.3% 대 25.9%로 32.4%p, 이재만 전 동구청장과의 대결에서는 60.0% 대 25.3%로 34.7%p 앞서는 것으로 나타났다.차기 시장의 최우선 해결 과제는 민생경제 활성화가 44.15%로 가장 높았고 AI·로봇 등 미래 신산업 육성(13.3%), 대구·경북 신공항 건설(11.3%), 대구·경북 행정통합(8.5%), 2차 공공기관 유치(7.8%), 교육 및 미래인재 양성(5.8%), 취수원 이전(4.1%) 순이었다.정당 지지도는 국민의힘 38.7%, 더불어민민주당 33.2%로 격차가 오차범위 안이었다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당은 한 자릿수 지지율로 나타났다.