조정훈

이인선 국민의힘 대구시당위원장이 30일 기자회견을 열고 대구시장 후보 경선에서 컷오프된 주호영 의원과 이진숙 전 방통위원장을 향해 '선당후사'를 요구했다.이인선 국민의힘 대구시당위원장이 대구시장 당내 경선 과정에서 '컷오프(공천배제)'된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 향해 "서운함과 아쉬움에 충분히 공감한다"면서도 "선당후사의 자세로 임해 달라"고 무소속 출마 자제를 촉구했다.이 위원장은 30일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "경선은 민주적 절차이고 절차와 과정에 대한 평가가 선거의 승패를 좌우한다"며 "컷오프로 인해 대구시장 경선에 더 이상 혼란이 반복되어서는 안 된다"고 강조했다.이 위원장은 이날 오전 장동혁 대표를 만나 지방선거를 대구시당 중심으로 진행하겠다고 말했다고 밝혔다. 그는 장 대표에게 "6.3지방선거에서 시당 중심으로 대구시장 선거를 진행해 대구의 정치적 정체성과 자존감을 되찾을 테니, 중앙당이 적극 협조해 달라고 요청했다"고 말했다.그러면서 "중앙에서 꽂는 막대기 때문에 시민들이 굉장히 화가 나 있다"며 "이제는 어떠한 막대기라도 우리가 꽂아야지 중앙당에서 꽂지 말았으면 좋겠다는 당부를 하고 약속을 받아왔다"고 말했다.컷오프 된 후보들에 대해서는 "어쨌든 불공정 때문에 컷오프 된 후보들이 굉장히 속상해 있고 분노에 차 있는 것은 사실"이라면서도 "이분들이 무소속으로 출마하는 것은 우리 당에 도움이 되지 않는다. 저와 지역 의원들이 지혜를 모아서 한 팀으로 갈 수 있도록 설득하겠다"고 했다.이 위원장은 그러면서 공천 과정에서 대구시당이 중앙당에 지역 민심을 전하는 통로가 되어야 한다고 주장했다. 그는 "이제는 중앙당이 모든 걸 내려놓았으면 좋겠다"며 "대구시당이 알아서 할 수 있도록 권한을 달라. 그렇지 않으면 시민들이 가진 분노가 해결이 안 된다"고 지적했다.주 의원과 이 전 위원장을 직접 만나 설득하겠느냐는 질문에 이 위원장은 "지역 의원들이 여러 경로를 통해 직접 만나거나 캠프 관계자들을 만나 설득하겠다는 것"이라고 말했다. 그러면서 "중앙에 계신 분들은 우리 지역 사정을 잘 모른다"며 "돌이켜보면 (공천) 과정에 대구를 잘 아는 사람이 들어가 있어야 되는데 조금 빈 구석이 있었던 것 같다"고 했다.이 위원장은 당내 갈등 수습과 함께 경선 운영 원칙으로 ▲견고한 단일대오 유지 ▲네거티브 없는 정책 중심 경쟁 ▲후보 경쟁력 강화를 제시했다.그는 "경선 과정에서 서로 다른 의견과 선택이 있더라도 결과를 존중하고 하나로 힘을 모아야 한다"며 "대구가 처한 위기를 돌파할 수 있는 것은 말이 아니라 실력이다. 특히 도덕성 등 후보 흠결에 대해서는 단호해야 한다"고 강조했다.이날 김부겸 전 총리의 대구시장 출마에 대해서는 "대구를 위해서 뭔가를 할 수 있는 일꾼을 보내준다는 의미로 긍정적"이라면서도 "전략적인 투표를 해서 견제해야 한다. 겨우 될 듯 말 듯 줘서 다음에 더 가져오면 준다고 해야 한다"고 말했다.한편 주호영 의원은 이 위원장의 '선당후사' 주문에 대해 "선당후사는 내가 희생함으로써 당이 크게 좋아질 때 하는 것"이라며 "당이 좋아지는 것은 공천 제도를 바로잡았을 때"라고 반박했다.주 의원은 이날 오후 대구CBS '마이크온'에 출연해 "잘못된 공천을 해놓고 따라주는 것을 선당후사라는 식으로 2016년부터 계속하고 있다. 문제의 본질을 모르고 한 이야기"라고 지적했다.'컷오프도 공천의 한 과정'이라는 주장에 대해서도 "컷오프는 제일 못하는 사람을 잘라내는 것이지 1, 2등을 자르는 것은 컷오프가 아니다"라며 "기준도 안 맞고 내가 성적이 제일 좋았는데 납득할 이유가 없다"고 말했다.