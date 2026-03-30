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이인선 국민의힘 대구시당위원장이 30일 기자회견을 열고 대구시장 후보 경선에서 컷오프된 주호영 의원과 이진숙 전 방통위원장을 향해 '선당후사'를 요구했다.조정훈
이인선 국민의힘 대구시당위원장이 대구시장 당내 경선 과정에서 '컷오프(공천배제)'된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 향해 "서운함과 아쉬움에 충분히 공감한다"면서도 "선당후사의 자세로 임해 달라"고 무소속 출마 자제를 촉구했다.
이 위원장은 30일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "경선은 민주적 절차이고 절차와 과정에 대한 평가가 선거의 승패를 좌우한다"며 "컷오프로 인해 대구시장 경선에 더 이상 혼란이 반복되어서는 안 된다"고 강조했다.
이 위원장은 이날 오전 장동혁 대표를 만나 지방선거를 대구시당 중심으로 진행하겠다고 말했다고 밝혔다. 그는 장 대표에게 "6.3지방선거에서 시당 중심으로 대구시장 선거를 진행해 대구의 정치적 정체성과 자존감을 되찾을 테니, 중앙당이 적극 협조해 달라고 요청했다"고 말했다.
그러면서 "중앙에서 꽂는 막대기 때문에 시민들이 굉장히 화가 나 있다"며 "이제는 어떠한 막대기라도 우리가 꽂아야지 중앙당에서 꽂지 말았으면 좋겠다는 당부를 하고 약속을 받아왔다"고 말했다.
컷오프 된 후보들에 대해서는 "어쨌든 불공정 때문에 컷오프 된 후보들이 굉장히 속상해 있고 분노에 차 있는 것은 사실"이라면서도 "이분들이 무소속으로 출마하는 것은 우리 당에 도움이 되지 않는다. 저와 지역 의원들이 지혜를 모아서 한 팀으로 갈 수 있도록 설득하겠다"고 했다.
이 위원장은 그러면서 공천 과정에서 대구시당이 중앙당에 지역 민심을 전하는 통로가 되어야 한다고 주장했다. 그는 "이제는 중앙당이 모든 걸 내려놓았으면 좋겠다"며 "대구시당이 알아서 할 수 있도록 권한을 달라. 그렇지 않으면 시민들이 가진 분노가 해결이 안 된다"고 지적했다.
주 의원과 이 전 위원장을 직접 만나 설득하겠느냐는 질문에 이 위원장은 "지역 의원들이 여러 경로를 통해 직접 만나거나 캠프 관계자들을 만나 설득하겠다는 것"이라고 말했다. 그러면서 "중앙에 계신 분들은 우리 지역 사정을 잘 모른다"며 "돌이켜보면 (공천) 과정에 대구를 잘 아는 사람이 들어가 있어야 되는데 조금 빈 구석이 있었던 것 같다"고 했다.
이 위원장은 당내 갈등 수습과 함께 경선 운영 원칙으로 ▲견고한 단일대오 유지 ▲네거티브 없는 정책 중심 경쟁 ▲후보 경쟁력 강화를 제시했다.
그는 "경선 과정에서 서로 다른 의견과 선택이 있더라도 결과를 존중하고 하나로 힘을 모아야 한다"며 "대구가 처한 위기를 돌파할 수 있는 것은 말이 아니라 실력이다. 특히 도덕성 등 후보 흠결에 대해서는 단호해야 한다"고 강조했다.
이날 김부겸 전 총리의 대구시장 출마에 대해서는 "대구를 위해서 뭔가를 할 수 있는 일꾼을 보내준다는 의미로 긍정적"이라면서도 "전략적인 투표를 해서 견제해야 한다. 겨우 될 듯 말 듯 줘서 다음에 더 가져오면 준다고 해야 한다"고 말했다.
한편 주호영 의원은 이 위원장의 '선당후사' 주문에 대해 "선당후사는 내가 희생함으로써 당이 크게 좋아질 때 하는 것"이라며 "당이 좋아지는 것은 공천 제도를 바로잡았을 때"라고 반박했다.
주 의원은 이날 오후 대구CBS '마이크온'에 출연해 "잘못된 공천을 해놓고 따라주는 것을 선당후사라는 식으로 2016년부터 계속하고 있다. 문제의 본질을 모르고 한 이야기"라고 지적했다.
'컷오프도 공천의 한 과정'이라는 주장에 대해서도 "컷오프는 제일 못하는 사람을 잘라내는 것이지 1, 2등을 자르는 것은 컷오프가 아니다"라며 "기준도 안 맞고 내가 성적이 제일 좋았는데 납득할 이유가 없다"고 말했다.
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