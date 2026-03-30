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30일 오후 대구 중구 2.28기념공원에서 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 현장을 찾은 장애인단체로부터 '장애인 권리보장 정책협약 제안서'를 받고 있다.조정훈
김 전 총리는 기자들과의 질의응답에서 "대구가 변화하겠다고 몸부림을 치는데 제가 외면하는 것은 도리가 아니라고 생각했다"며 "피할 수 없는 짐으로 인식하고 시민들의 간절한 목소리를 더 잘 듣게 되었다"고 출마를 결심한 배경을 설명했다.
그는 대구의 현안 중 "가장 절박한 문제는 일자리"라며 "대구는 AI(인공지능)를 기반한 국가 전략산업에 대해 경쟁력이 있다. (정부에) 당당히 요구하고 일자리를 만드는 것이 제일 우선"이라고 말했다.
K-2군공항 이전과 관련 "사실상 멈춰 있는 민군복합공항 이전은 어차피 시작되어야 될 것 같다"며 "우선 부지매입을 함으로써 일이 진행될 수 있도록 첫 단추부터 풀고 국가와 민간이 투자할 여지가 없는지 등에 대해 풀어가겠다"고 했다.
대구를 떠났다가 다시 시장에 출마한다는 비판에 대해서는 "대구를 떠난 게 아니라 버림받았다"고 표현했다. 그는 "아무 일도 안 할 때는 62%(20대 총선, 2016년)를 주시던 어른들이 코로나 때 1조원을 가져다 줬는데도 20%를 싹둑 잘랐다(21대 총선 당시 득표율 39.29%, 2020년)"라며 "더 이상 서 있을 힘이 없어 '정치 그만하면 됐다'고 갔는데, 그게 떠난 거냐. 그때는 제가 버림받았다"고 말했다.
이날 김 전 총리의 대구시장 출마 기자회견에는 비가 내리는데도 더불어민주당 인사와 출마예정자, 지지자 등 수백 명이 모여 환호했다. 참가자 중에는 "김부겸 파이팅", "미래 대통령"이라는 구호를 외치는 이들도 있었고, 장애인단체는 김 전 총리에게 '장애인 권리보장 정책협약 제안서'를 전달하기도 했다.
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