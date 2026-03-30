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26.03.30 19:16최종 업데이트 26.03.30 19:17
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김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 2.28기념공원에서 대구시장 출마를 선언했다.조정훈

"정치의 주인은 시민이고 정치인은 머슴입니다. 그런데 국민의힘은 대구 시민 무서운 줄 모릅니다. 평소에는 대구 경제에 관심도 없다가 무슨 일만 있으면 서문시장에 옵니다. 대구가 국민의힘을 버려야 제대로 된 보수정당이 만들어집니다..."

김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구시 중구 2.28민주공원에서 대구시장 출마를 선언했다. 김 전 총리는 "대구 경제를 살리기 위해선 대구 정치부터 바꿔야 한다"며 "대구가 김부겸을 써 달라. 대구가 살길을 열겠다"고 밝혔다. 김 전 총리는 이날 오전 국회 소통관에서도 출마 기자회견을 열었다.

김 전 총리는 자신의 출마 이유를 '지방소멸을 막기 위함'이라고 했다. 그는 "지금 지역주의보다 더 무서운 벽이 지역소멸이라는 절망의 벽"이라며 "그 벽을 시민 여러분과 함께 넘자"고 호소했다.

청년들의 일자리를 화두로 내건 그는 "열심히 공부를 마치고도 대구에서 일자리를 구하기 어렵다"며 "우리 아들딸들이 대구를 등지고 있다. 어쩌다 우리 대구가 이렇게 되었나"라고 안타까워 했다. 이어 "이유는 한 가지밖에 없다. 대구 정치가 문제"라며 "시민들은 믿음을 갖고 한 당에 표를 모아주었지만 그 당은 표만 받아갔지 돌려주는 게 없다"며 "대구시민을 거수기 취급한다"고 국민의힘을 질타했다.

그는 "국민의힘을 확 바꾸는 방법은 김부겸이 당선되는 것"이라며 "대구가 국민의힘을 버려야 제대로 된 보수정당이 만들어지고 대한민국이 잘 되려면 유능한 진보와 건강한 보수가 함께 있어야 한다"고 강조했다.

행정통합 등 임기 내 완수 약속

김 전 총리는 대구시장의 임기와 이재명 정부의 남은 임기가 똑같이 4년이라면서 여당의 도움이 있어야 대구의 발전이 가능하다고도 했다. 그는 "국민의힘 국회의원 중 누가 시장이 되더라도 달라지지 않는다"며 "김부겸이 시장이 되어야 정부 여당의 지원을 요구할 명분이 생긴다"고 했다.

그러면서 ▲대구경북 행정통합 ▲K-2 군공항과 민간공항 통합이전 ▲대구취수원 문제 ▲2차 공공기관 이전 ▲산업구조 재편 등을 자신의 임기 내에 책임지고 완수하겠다고 약속했다. 또 시민들의 이야기를 직접 듣겠다며 자신의 휴대전화 번호를 공개하기도 했다. 시민들이 대구를 위해 하고 싶은 말이 있다면 언제든지 경청하겠다는 의지를 밝힌 것이다.

30일 오후 대구 중구 2.28기념공원에서 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 현장을 찾은 장애인단체로부터 '장애인 권리보장 정책협약 제안서'를 받고 있다.조정훈

김 전 총리는 기자들과의 질의응답에서 "대구가 변화하겠다고 몸부림을 치는데 제가 외면하는 것은 도리가 아니라고 생각했다"며 "피할 수 없는 짐으로 인식하고 시민들의 간절한 목소리를 더 잘 듣게 되었다"고 출마를 결심한 배경을 설명했다.

그는 대구의 현안 중 "가장 절박한 문제는 일자리"라며 "대구는 AI(인공지능)를 기반한 국가 전략산업에 대해 경쟁력이 있다. (정부에) 당당히 요구하고 일자리를 만드는 것이 제일 우선"이라고 말했다.

K-2군공항 이전과 관련 "사실상 멈춰 있는 민군복합공항 이전은 어차피 시작되어야 될 것 같다"며 "우선 부지매입을 함으로써 일이 진행될 수 있도록 첫 단추부터 풀고 국가와 민간이 투자할 여지가 없는지 등에 대해 풀어가겠다"고 했다.

대구를 떠났다가 다시 시장에 출마한다는 비판에 대해서는 "대구를 떠난 게 아니라 버림받았다"고 표현했다. 그는 "아무 일도 안 할 때는 62%(20대 총선, 2016년)를 주시던 어른들이 코로나 때 1조원을 가져다 줬는데도 20%를 싹둑 잘랐다(21대 총선 당시 득표율 39.29%, 2020년)"라며 "더 이상 서 있을 힘이 없어 '정치 그만하면 됐다'고 갔는데, 그게 떠난 거냐. 그때는 제가 버림받았다"고 말했다.

이날 김 전 총리의 대구시장 출마 기자회견에는 비가 내리는데도 더불어민주당 인사와 출마예정자, 지지자 등 수백 명이 모여 환호했다. 참가자 중에는 "김부겸 파이팅", "미래 대통령"이라는 구호를 외치는 이들도 있었고, 장애인단체는 김 전 총리에게 '장애인 권리보장 정책협약 제안서'를 전달하기도 했다.
#김부겸 #더불어민주당 #대구시장출마 #군공항이전 #대구경북행정통합

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