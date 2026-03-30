경기여성네트워크

▲성폭력·가정폭력·성매매 등 젠더폭력 관련 실형 판결 또는 공소 제기 전력이 있는 후보.

▲소셜미디어 및 공적 발언에서 여성혐오·소수자 차별·막말을 반복하고도 사과와 책임 있는 조치를 하지 않은 후보.

▲성평등 관련 조례의 제·개정에 공개적으로 반대해 왔거나, 성평등 정책을 무력화하기 위한 조례 제·개정에 앞장서 온 후보.

▲위계에 의한 성희롱·성추행 등을 저지르고도 무엇이 잘못되었는지 성찰 없이 2차 가해와 책임 회피를 지속하는 후보.

▲성평등 공약을 반복적으로 불이행했거나, 성평등 정책에 공개적으로 반대 입장을 견지하는 후보.

▲음주 운전 재범, 뇌물수수 등 공직 윤리를 심각하게 훼손한 전력이 있는 후보.

경기여성네트워크 기자회견경기여성네트워크(아래 여성네트워크)가 성폭력·가정폭력·성매매 관련 실형 판결이나 공소 제기 전력이 있는 후보에 대한 낙선 기준을 공개했다.여성 네트워크는 30일 오후 경기도의회에서 기자회견을 열어 "민주주의와 성평등을 훼손하는 후보에게는 단호히 낙선으로 답할 것을 선언한다"고 밝히며 낙선 운동 기준을 제시했다.관련해 김은진 경기여성연대 공동대표는 "성평등 의제와 후보 낙선 기준을 분명히 밝히고자 한다"며 "이는 특정 집단의 이해를 위한 것이 아니라, 민주주의를 지키고, 시민의 존엄과 권리를 확장하기 위한 최소한의 기준"이라고 밝혔다.서은화 경기자주여성연대 상임대표는 "낙선기준에 따라 각 정당에서도 공천 심사를 명확히 해야 할 것"이라며 "성평등 정책에 반대하거나, 성희롱 및 성폭력 이력이 있는 자들이 도민을 대표할 수는 없다"라고 못박았다.경기여성네트워크에는 경기여성단체연합과 경기도여성단체협의회, 경기자주여성연대, 경기여성연대 등 경기도에 있는 대부분의 여성단체가 포함돼 있다.경기여성네트워크가 제시한 구체적인 낙선 기준은 다음과 같다.