황주경 제공

황주경 예비후보가 30일 오후 3시 울산광역시선거관리위원회에 울산광역시의원 선거 남구 제4선거구(삼산동·야음장생포동) 예비후보로 공식 등록했다.민선 7기 울산시 연설비서관과 비서관으로 재직하며 시정 전반과 행정 실무를 경험한 황주경 전 비서관이 30일 오후 3시 울산광역시선거관리위원회에 울산시의원 선거 남구 제4선거구(삼산동·야음장생포동) 예비후보로 등록했다.박근혜 정부 시절 문화예술계 블랙리스트에 이름이 올라간 문화예술인(시인)으로도 잘 알려진 황주경 예비후보는 현재 법무법인 정우 사무국장으로 조직 운영과 실무를 총괄하고 있다.황 예비후보는 출마일성으로 "블랙리스트 등재는 탄압의 기록이 아니라 권력 앞에서 침묵하지 않았다는 증거"라며 "가장 먼저 울기 시작해 가장 늦게까지 우는 것이 시인이라면, 정치 역시 가장 먼저 시민의 아픔을 알고 끝까지 책임지는 일이어야 한다. 현장에서 배운 경험과 실천으로 시민의 삶을 바꾸는 생활정치를 하겠다"고 밝혔다.산업 현장에서 노동자로 사회생활을 시작한 황 예비후보는 플랜트 건설 현장과 환경에너지시설 운영팀 책임자를 경험하며 주경야독으로 영산대학교 경영학과를 졸업하고 2014년 울산대학교 산업대학원에서 우수논문상을 수상하며 환경공학 석사학위를 취득했다.시민단체 활동은, 노사모 울산 조직팀 활동을 시작으로 울산시민연대 편집위원장(전), 울산민예총 부이사장(전) 등을 맡아 시민 참여와 지역 공론 형성 역할을 맡아왔다.정치권에 입문한 뒤에는 더불어민주당 울산시장 선거대책위원회 기획단장(전), 제22대 국회의원선거 울산시당 대변인(전), 제21대 대통령선거 이재명 후보 울산시당 공보단 부단장(전) 등을 역임하며 정치 현장 경험을 쌓았으며, 2024년 더불어민주당 1급포상을 받았다.한편 황 예배후보는 문학 분야에서도 꾸준한 활동을 이어와 2005년 <문학21> 문학상을 수상하고, 2019년 시집 <장생포에서>를 출간했다. 현재 한국작가회의와 울산민예총에서 활동하고 있다.황 예비후보는 "제 삶은 노동 현장, 시민사회, 문화예술 그리고 울산시 행정을 거치며 쌓아온 풀뿌리 민주주의, 생활정치의 여정"이라며 "구호가 아닌 제도, 말이 아닌 결과, 회피가 아닌 책임으로 증명하는 생활정치를 하겠다"고 밝혔다.이어 "삼산동과 야음장생포동 주민들의 삶의 질을 높이고, 환경에너지 분야 전문가로서 지역 현안을 해결하는 데 앞장서겠다"며 "시민의 편에서 끝까지 책임지는 일 잘하는 시의원, 생활정치를 하겠다"고 강조했다.