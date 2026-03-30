봉주영

- 지역별로 들여다볼 필요가 있다. 지난해 대선 당시 이재명 대통령의 상위 득표 지역들을 살펴보면, 가령 안동은 경북 내 유일하게 30%대를 기록했고, 구미도 30% 가까이 나왔다. 이 외에도 상위권들을 보면 경남과 비슷하게 도 내에서도 젊은 층과 다른 지역 출신 인구가 유입된 신규 주거단지가 있다. 영주나 칠곡처럼 산업기반이 있는 지역도 눈에 띈다. 민주당에게는 '교두보'가 될 수 있는 곳들인 셈이다.- 개별 후보 평가 등을 떠나 전체적인 정치 지형을 이해할 수 있는 도의원 비례투표 결과를 살펴볼 필요도 있다. 2014년만 해도 새정치민주연합 득표율은 16.44%, 그런데 박근혜 탄핵 이후 문재인 정권이 크게 승리했던까지 치솟았고, 자유한국당은 겨우 49.98%를 기록했다. 물론 2022년 다시 민주당 득표율이 19.49%로 주저앉고 국민의힘이 75.43%를 얻긴 했지만, 2026년 3월 현재 이재명 대통령 국정수행평가는 좋은 반면 보수세력의 분열은 수습되지 않고, 지역 내에서도 변화를 향한 열망이 있는 전반적인 상황이 이번 선거판에서 경북의 '일당 독점 구조'에 균열을 낼 수 있을지가 관전 포인트.* 도의원 비례투표 결과 : 2014년 새정치민주연합 16.44% 새누리당 75.17%/ 2018년 민주당 34.05% 자유한국당 49.98%/ 2022년 민주당 19.49% 국민의힘 75.43%- 최근 나온 여론조사 결과들을 봐도 '변화'가 감지되는 대목들이 있다. 세 단어로 표현하면* 2026년 2월 6~8일 경북 성인 806명 무선ARS. 표본오차±3.5%p(95% 신뢰수준)- 경북도지사 후보 적합도 : (국민의힘) 이철우 25.3% 김재원 18.8% 최경환 13.4%/(민주당) 임미애 12.0% 오중기 7.9%- 정당 지지도 : 국민의힘 57.6% 민주당 20.5%* 연령별 : 20대 민주당 17.5%-국민의힘 55.7% 30대 21.3%-54.3%,, 50대 26.3%-51.3%, 60대 15.2%-62.6%, 70세 이상 11.8%-73.4%