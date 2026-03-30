▲
장관호(왼쪽) 전 전교조 전남지부장과 정성홍 전 전교조 광주지부장.후보측 제공
광주·전남 진보계열 시민사회로부터 각각 민주진보교육감 후보로 선정된 정성홍·장관호 예비후보의 후보 단일화를 위한 논의가 수일 내 시작될 것으로 보인다.
정성홍 전남광주통합특별시 교육감 예비후보는 30일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 장관호 예비후보 측에 후보 단일화를 공식 제안했다.
정 예비후보는 "광주·전남 통합에 따라 이번 선거는 단일 교육감을 선출해야 하는 상황"이라며 "부패하고 무능한 교육 권력 심판을 위해 오는 4월 20일까지 단일화를 마무리 하자"고 제안했다.
정 예비후보는 자신과 장관호 후보, 그리고 광주·전남 공천위원회가 함께 참여하는 '전남광주 교육감 후보 단일화 추진기구'를 조속히 구성하자고도 했다.
이에 대해 장관호 예비후보 측은 통화에서 "후보 간 단일화는 필요하고 반드시 해야 한다"고 화답했다. 이어 "민주진보교육감 후보를 각각 공천한 전남도민공천위와 광주시민공천위가 수일 내 단일화 기구 구성을 위한 협의에 들어갈 예정"이라고 덧붙였다.
6·3 지방선거와 함께 치러지는 전남광주 통합 교육감 선거를 앞두고 이정선 광주시교육감, 강숙영 전 전남교육청 장학관, 고두갑 목포대 경제무역학부 교수, 김해룡 전 여수교육지원청 교육장, 정성홍 전 전교조 광주지부장, 장관호 전 전교조 전남지부장, 최대욱 전 한국교총 부회장 등 7명이 선관위에 예비후보 등록을 마쳤다.
김대중 현 전남교육감은 교육 통합 관련 이슈를 챙기며 예비후보 등록 시점을 고심하고 있다.
[관련기사]
장관호 예비후보 "전남광주 교육 대전환 이룰 것" https://omn.kr/2hfk6
광주교육감 시민공천위, 정성홍 전 전교조 지부장 '공천' https://omn.kr/2h0tk
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)