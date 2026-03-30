후보측 제공

장관호(왼쪽) 전 전교조 전남지부장과 정성홍 전 전교조 광주지부장.광주·전남 진보계열 시민사회로부터 각각 민주진보교육감 후보로 선정된 정성홍·장관호 예비후보의 후보 단일화를 위한 논의가 수일 내 시작될 것으로 보인다.정성홍 전남광주통합특별시 교육감 예비후보는 30일 광주시교육청에서 기자회견을 열고 장관호 예비후보 측에 후보 단일화를 공식 제안했다.정 예비후보는 "광주·전남 통합에 따라 이번 선거는 단일 교육감을 선출해야 하는 상황"이라며 "부패하고 무능한 교육 권력 심판을 위해 오는 4월 20일까지 단일화를 마무리 하자"고 제안했다.정 예비후보는 자신과 장관호 후보, 그리고 광주·전남 공천위원회가 함께 참여하는 '전남광주 교육감 후보 단일화 추진기구'를 조속히 구성하자고도 했다.이에 대해 장관호 예비후보 측은 통화에서 "후보 간 단일화는 필요하고 반드시 해야 한다"고 화답했다. 이어 "민주진보교육감 후보를 각각 공천한 전남도민공천위와 광주시민공천위가 수일 내 단일화 기구 구성을 위한 협의에 들어갈 예정"이라고 덧붙였다.6·3 지방선거와 함께 치러지는 전남광주 통합 교육감 선거를 앞두고 이정선 광주시교육감, 강숙영 전 전남교육청 장학관, 고두갑 목포대 경제무역학부 교수, 김해룡 전 여수교육지원청 교육장, 정성홍 전 전교조 광주지부장, 장관호 전 전교조 전남지부장, 최대욱 전 한국교총 부회장 등 7명이 선관위에 예비후보 등록을 마쳤다.김대중 현 전남교육감은 교육 통합 관련 이슈를 챙기며 예비후보 등록 시점을 고심하고 있다.