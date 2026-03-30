송명희

▲ 진보교육감(좋은교육감만들기경남시민연대) 단일후보 송영기 2026경남좋은교육감(진보교육감) 경선에서 송영기 후보가 선출되었다. '좋은교육감만들기경남시민연대'는 이날 송영기 후보로 단일화 되었음을 공표하는 기자회견을 가졌다. ⓒ 송명희

좋은교육감만들기경남시민연대는 3월 30일 낮 2시. 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고, 2026 좋은교육감(진보교육감) 단일화 경선결과, 송영기 후보가 선출되었음을 공표했다.'좋은교육감만들기경남시민연대(시민연대)'가 30일 오후 2시 경남교육청 브리핑룸에서 단일화 경선 결과를 발표했다.'민주노총경남본부 총투표 50%, 도민공천인단(경선인단) 투표 30%, 도민여론조사 20%'를 반영하여 단일화 경선을 벌인 결과 송영기 예비후보로 확정됐다고 밝혔다. 시민연대는 지난해 12월 16일 발족해, 경남진보교육감 후보 발굴과 단일화를 위해 노력해 왔다.앞서 시민연대는 단일화 경선 방식과 일정을 확정하고 이에 동의하는 송영기, 전창현 후보와 함께 단일화 경선에 돌입했다. 단일화 경선의 열기는 상당히 높았다.시민연대는 유튜브 방송으로 세 차례에 걸쳐 '정책토론회'를 방송했는데, 정책과 비전을 제시하는 경선이었다고 자평했다. 이번 경선에는 중학생 이상의 청소년도 참여했는데, 교육의 주체인 청소년이 교육감 후보를 직접 뽑는 것은 당연한 권리고 이 또한 진보교육감 후보 경선이 보여준 차별성이라는 게 단체의 평가다.시민연대는 기자회견문에서 "패배한 후보 전창현은 경선 규칙에 명시된 대로 24시간 이내에 예비후보직 사퇴서를 제출하고, 단일 후보 송영기 당선을 위한 공동선거운동본부에 합류할 것"이라고 밝혔다. 또 "두 후보는 이번 경선을 통해 마련한 공동 교육 정책 협약을 바탕으로, 단일 후보 당선 이후에도 경남 진보교육 실현을 위한 협치를 이어가기로 하였다"라고 밝혔다.좋은교육감만들기경남시민연대는 "오늘부로 단일 후보 송영기의 당선을 위한 공동 선거 체제로 전환하여, 시민연대에 참여한 모든 단체와 힘을 모아, 진보교육감 당선을 위해 함께 뛸 것을 결의한다"고 덧붙였다.단일 후보로 선출된 송영기 후보는 "남은 두 달 동안 원팀으로서, 열심히 달려가겠다"고 결의를 밝혔다.