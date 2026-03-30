연합뉴스

국민의힘 마포갑 광역·기초의원들이 30일 서울 영등포구 여의도 중앙당사 로비에서 조정훈 당협위원장의 공천헌금 의혹 관련 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다.국민의힘 서울 마포갑 광역·기초의원들이 30일 당 마포갑 당협위원원장 및 인재영입위원장을 맡고 있는 조정훈 의원과 핵심 관계자로부터 ▲ 부당한 운영비 강제 징수 ▲ 도서 강매 ▲ 6.3 지방선거 불출마 종용 등을 당했다고 폭로했다.이들은 서울특별시당을 향해 조 의원과 당협 핵심 관계자들에 대한 즉각적이고 엄정한 조사를 촉구하기도 했다.