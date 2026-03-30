오마이뉴스 장재완

김현호 국민의힘 대전 서구청장 경선후보가 30일 대전시의회에서 기자회견을 열고 경선 포기를 선언했다.국민의힘 대전시당 공천관리위원회가 발표한 자치구청장 1차 공천 심사 결과를 둘러싸고 후폭풍이 이어지고 있다. 서구청장 경선에 포함된 김현호 예비후보는 공천 심사 결과에 반발하며 경선 포기를 선언했고, 중구청장 후보 심사에서 컷오프된 김연수 예비후보는 중앙당에 재심을 청구하며 정면 대응에 나섰다.대전서구 자치행정국장을 지낸 김현호 국민의힘 대전 서구청장 경선후보는 30일 대전시의회에서 기자회견을 열고 "중립적이지도 않고 현명하지도 않은 공관위 심사에 환멸을 느껴 서구청장 경선 포기를 결정했다"고 밝혔다.지난 27일 국민의힘 대전광역시당 공천관리위원회가 발표한 기초단체장 및 광역의원 1차 공천심사 결과에서 서철모 현 대전서구청장과 함께 2인 경선 대상자로 결정됐음에도 경선에 참여하지 않겠다고 선언한 것.김 후보는 이날 발표한 입장문에서 "국민의힘 대전시당의 공천 기준 첫 번째가 도덕성과 청렴성을 최우선 원칙으로 삼고, 시민의 눈높이에 맞지 않는 후보는 즉시 배제한다는 것이었지만, 실제 심사에서는 그 원칙이 무너졌다"고 주장했다.그는 자신이 경선을 포기한 배경으로 공천 심사 과정의 불공정성과 판단 기준의 일관성 부재를 거론하면서, 정당이 지향해야 할 '깨끗한 정치' 원칙이 훼손됐다고 비판했다.김 후보는 특히 상대 후보인 서철모 현 서구청장을 겨냥해 '뇌물 수수 의혹'과 '최측근 비서실장 수사 문제' 등을 언급하며 "이러한 후보자를 지방자치단체장 선거 경선에 참여시키는 것은 당원과 유권자를 우롱하는 처사"라며 "공직후보자는 청렴을 원칙으로 한다는 공천 기준을 무색하게 할 정도로 수많은 의혹이 제보되고 있는 상황인데도 국민의힘 대전시공천관리위원회가 이를 제대로 판단하지 못했다고 주장했다.