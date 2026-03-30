서다운

서다운 대전서구의원이 시의원 도전에 나선다. 그는 30일 대전광역시의원 서구 제4선거구(갈마1·2동, 용문동, 탄방동) 예비후보 등록을 마쳤다.더불어민주당 소속 서다운 대전 서구의원이 30일 제9회 전국동시지방선거 대전광역시의원 서구 제4선거구(갈마1·2동, 용문동, 탄방동) 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 돌입했다. 재선 서구의원으로 8년간 지역 현안을 다뤄온 서 의원은 이날 '쓸모있는 시의원 서다운'을 내걸고 대전시의회 진출에 나서겠다는 뜻을 공식화했다.서 예비후보는 이날 서구선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록 절차를 마친 뒤, 자신이 지난 8년 동안 주민 곁에서 쌓아온 경험과 의정 성과를 바탕으로 더 큰 무대인 대전시정에서 실질적인 변화를 만들어내겠다고 밝혔다.특히 갈마동과 용문동, 탄방동의 지역 발전을 가속화하고 시민 삶에 체감되는 정책을 만들어내는 '정책 전문가형 시의원'이 되겠다는 점을 강조했다.그는 출마의 변을 통해 "지난 8년 동안 주민 곁에서 배우고 키워온 실력을 이제 대전시정이라는 더 큰 무대에서 실천으로 증명하겠다"며 "서구가 키운 실력으로 대전을 이끌 실천을 보여드리겠다"고 말했다. 이어 "갈마동, 용문동, 탄방동의 발전을 가속화하고, 시민의 삶에 실질적인 변화를 만드는 정책 전문가로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.서 예비후보는 지난 2018년 만 28세의 나이로 대전 서구의회 최연소 의원에 당선된 뒤 재선에 성공해 8대와 9대 서구의회를 거쳤다. 지역 정치권에서는 그를 두고 젊은 세대의 감각과 현장 중심 의정활동을 결합한 '검증된 젊은 리더'로 평가하고 있다. 이번 시의원 도전은 기초의회에서 쌓은 경험을 광역의회 차원으로 확장하겠다는 정치적 행보로 풀이된다.무엇보다 서 예비후보는 의정 성과를 강점으로 내세우고 있다. 제9대 서구의회 활동 기간 동안 ▲대전광역시 서구 지방시대위원회 구성 및 운영 조례안 ▲안전취약계층 안전 환경 지원 조례안 ▲디지털포용 조례안 등 모두 28건의 조례를 발의했고, 결의안 6건, 건의안 16건, 구정질문 7회 25건 등 적지 않은 실적을 남겼다. 양적 성과뿐 아니라 지역 현안과 제도 개선을 연결하는 입법 활동을 꾸준히 이어왔다는 점에서 '일 잘하는 의원'이라는 평가를 받아왔다.이 같은 활동은 외부 평가로도 이어졌다. 서 예비후보는 서구청 공무원노조가 선정한 'BEST 의원'에 이름을 올렸고, 더불어민주당 당대표 1급 포상도 모두 6차례 수상했다. 당 안팎에서 의정 역량과 조직 기여도를 동시에 인정받아 왔다는 점은 이번 공천 과정에서도 경쟁력으로 작용한 것으로 보인다.실제로 더불어민주당 대전광역시당 공천관리위원회는 지난 28일 서구 제4선거구에 서다운 후보를 단수 후보로 추천했다. 이는 당내 경선 없이 본선 경쟁력을 인정받았다는 의미로, 지역 기반과 의정 경력, 세대 확장성 등을 종합적으로 평가한 결과로 읽힌다. 서 예비후보 측은 이를 두고 "당내 두터운 신망과 경쟁력을 확인한 것"이라고 의미를 부여했다.서 예비후보는 대전외국어고등학교와 충남대학교 정치외교학과를 졸업했으며, 현재 충남대학교 국가정책대학원에서 석사 과정을 밟고 있다. 문재인 대통령 후보 대전선대위 공보팀장, 이재명 대통령 후보 대전선대위 대변인 등을 맡으면서 중앙정치와 지역정치를 연결하는 정무 감각도 키워왔다. 또한 서구의회 행정자치위원장과 예산결산위원장, 윤리특별위원장 등을 지내며 행정과 예산, 의회 운영 전반을 두루 경험했다.서 예비후보는 이날 예비후보 등록을 시작으로 지역 주민들과의 접촉면을 넓히고, 선거구별 맞춤형 공약도 순차적으로 발표할 계획이라고 밝혔다.