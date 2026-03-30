중앙선거관리위원회

민주당 윤병태(왼쪽) 예비후보와 이재태 예비후보이재태 더불어민주당 나주시장 경선 후보는 30일 "경쟁자인 윤병태 후보가 TV 토론회를 거부해 토론회가 결국 무산됐다"며 "윤 후보는 나주 시민의 알 권리는 안중에도 없느냐"고 규탄했다.이 후보는 이날 성명을 내고 "민주당 전남도당과 방송사가 후보 정책과 자질 검증을 위한 토론회를 준비했으나, 윤 후보 측이 토론회 불참 입장을 고수하면서 끝내 무산됐다"며 이같이 주장했다.이 후보는 "비판하는 시민을 명예훼손으로 고소하던 윤 후보의 '관료적 불통 행정' 본색이 TV 토론회에서 그대로 드러났다"며"혁신도시 상가 공실률 43.4% 방치, 청렴도 4등급 등 실정 비판이 두려워 토론회에 나오지 못하는 후보가 어떻게 다시 시장이 되려고 하느냐"고 했다.이 후보는 그러면서 "민주당 경선은 시민 삶을 바꾸는 정책 경쟁의 장이어야 한다"며 "이재태는 에너지 연금 250만 원, 마을정부 등 나주의 미래를 위한 모든 준비가 끝났으며, 윤 후보와 허심탄회하게 토론할 자신이 있다"며 태도 변화를 촉구했다.이에 대해 윤 후보 측은 "윤 후보는 민주당 나주지역위가 제시한 토론회 및 합동연설회 운영 방안에 대한 설명을 듣고 합동 연설회 참여를 결정한 것"이라고 설명했다.그러면서 "(윤 후보가) 토론을 회피하거나 불참을 선언해 토론회가 무산됐다는 이재태 후보 측 주장은 사실이 아니다"고 주장했다.이어 윤 후보 측은 "민주당 차원에서 근거 없는 비방이나 네거티브를 배제한 정책 중심 토론이라는 전제가 마련된다면 언제든 토론회에 응할 준비가 돼 있다"고 했다.민주당 나주시장 경선은 이재태·윤병태 양자 대결로 4월 6~7일 치러진다. 권리당원 투표 50%, 일반 여론조사 50% 방식이다. 경선에 앞서 4월 1일 오전 10시 나주시장 민주당 경선 후보 합동 연설회가 전남도당 유튜브로 중계된다.