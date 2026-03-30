이민선

안민석 경기도교육감 예비후보(전 더불어민주당 국회의원)안민석 경기도교육감 예비후보(전 더불어민주당 국회의원)가 특수학교 부족 문제 해결을 위한 소규모 특수학교 설립 모델 도입을 약속했다. 공립 특수학교가 없는 지역부터 우선 설립을 추진하고, 외곽이 아닌 학생 거주지 인근에 학교를 배치하겠다는 게 안 후보 구상이다.안 후보는 30일 오후 경기도의회에서 기자회견을 열어 이 공약을 발표했다.안 후보는 "우리는 스스로 선진국이라 말하지만, 특수교육의 현실은 아직도 선생님들의 희생과 학부모들의 인내에 기대어 있다"며 "경기도 내 특수학급의 과밀 문제를 해소하고 특수교사가 교육에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.그러면서 안 후보는 소규모 특수학교 설립 모델 도입을 약속하며 "특수교사 전문성을 강화하고 인력 체계와 처우와 특수교육 대상자 선정 기준과 지원 체계를 개선하겠다"고 약속했다.또한 "특수교육 자녀를 둔 학부모의 걱정을 덜기 위해 1인 1특기 적성 교육 등 맞춤형 교육과 돌봄을 강화하고, 언어, 감각통합, 심리치료 등 치료비를 현실화 하겠다"고 강조했다.이어 안 후보는 "장애학생이 어디에 있든, 어떤 상황에 있든 동등한 교육을 받을 수 있었다 한다"며 "장애 학생 인권지원단의 전문성을 강화, 현장에서 실질적인 권리 보호가 이루어지도록 하겠다"고 약속했다.공약 발표가 끝난 뒤 곧바로 교수 100여 명의 지지 선언이 이어졌다. 교수들은 "학생을 사랑하고, 교육 현장을 잘 알며, 뛰어난 소통 능력과 실천적 정책 구상이 있는 안 후보가 경기도민으로부터 선택 받게 되면 우리나라 교육이 아주 빠른 속도로 변화·발전할 것"이라며 안 후보 지지를 선언했다.강철 국립한경대학교 교수와 김익진 사립대학교교수연합회 사무총장, 김선정 단국대학교 교수 등이지지 선언 명단에 이름을 올렸다.