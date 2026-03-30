조주연 캠프

더불어민주당 양평군수 조주연 예비후보의 선거캠프 출범식이 당내 결집을 강조하는 자리로 이어지며 지방선거 승리를 향한 의지를 드러냈다.더불어민주당 양평군수 조주연 예비후보의 선거캠프 출범식이 당내 결집을 강조하는 자리로 이어지며 지방선거 승리를 향한 의지를 드러냈다.최근 열린 '정성캠프 출범식 및 양평군민주권위원회 발대식'에는 당원과 지역 인사, 군민 등 60여 명이 참석했다. 특히 신순봉, 이종인, 박은미, 김연호 등 양평군수 예비후보들이 모두 참석해 눈길을 끌었다. 여주시양평군 최성원 지역위원장 직무대행과 군의원 후보들도 함께 자리했다.이날 참석자들은 축사를 통해 "네거티브 없는 경선을 통해 함께 가겠다"며 "당의 승리를 위해 힘을 모으자"고 입을 모았다. 경쟁 주자들이 한자리에 모인 이번 행사에 대해 당내에서는 '원팀 기조'를 확인하는 계기가 됐다는 평가가 나온다.조 예비후보는 출범식에서 "오랜 기간 이어진 지역 정치 구조를 바꿔야 할 시점"이라며 변화 필요성을 강조했다. 그는 서울에서의 사회적경제 활동 경험과 정책 수행 경력을 언급하며 "양평에서 주민 조직을 기반으로 새로운 변화를 준비해왔다"고 밝혔다.핵심 공약으로는 마을 단위 협력을 강화하는 '두둑한 마을경제' 프로젝트를 제시했다. 이를 통해 지역 자생력을 높이고, 교통·복지 분야 정책을 확대하겠다는 구상이다. 조 예비후보는 "지역 규제 문제 역시 실용적 방식으로 접근해 관리 체계로 전환하고, 연구단지 유치 등 미래 산업 기반을 마련하겠다"고 말했다.선거 조직 측면에서는 유창복 전 서울시 협치자문관이 총괄선대본부장을 맡아 캠프 운영을 지원한다. 이날 함께 출범한 '양평군민주권위원회'는 주민 참여 확대를 목표로 한 조직으로, 위원장에는 청년·여성 농민 출신 김일숙 대표가 선임됐다.김 위원장은 "개인의 문제가 아닌 지역의 삶을 바꾸기 위해 참여했다"며 현장 중심의 활동 의지를 밝혔다.조 예비후보는 "군민이 원하면 행정이 답을 찾는 구조를 만들겠다"며 "양평을 지속가능한 지역으로 전환하겠다"고 강조했다.