오마이뉴스 장재완

대전지역 70여개 교육·시민사회단체들이 참여한 '미래교육을 위한 대전시민교육감 후보단일화 시민회의'는 30일 오후 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열고, 대전 민주진보 교육감 후보 단일화 경선 결과를 발표했다. 그 결과 성광진 76.8%·강재구 23.2%의 지지를 얻어 성광진 예비후보가 '2026년 대전 민주진보교육감 단일후보'로 선출됐다. 사진은 경선에 참여했던 성광진(앞줄 왼쪽 두번째) 후보와 강재구(앞줄 오른쪽 두번째) 후보가 꽃다발을 들고 본선 승리를 다짐하는 장면.대전지역 70여 개 교육·시민사회단체들이 참여하는 대전 진보교육감 후보단일화 경선에서 성광진 예비후보가 승리해 단일후보로 선출됐다.'미래교육을 위한 대전시민교육감 후보단일화 시민회의(이하 시민회의)'는 30일 오후 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열고, 성광진 예비후보를 '2026년 대전 민주진보교육감 단일후보'로 공식 발표했다.이날 기자회견에서는 후보단일화 경과와 결과 발표, 단일후보 인사, 정책협약식이 함께 진행됐으며, 시민회의는 이번 결과를 두고 "대전의 민주진보시민 교육감 후보로서 공식적으로 인정하고 추천하는 후보는 성광진 후보 한 분뿐"이라고 공표했다.이날 김민수 경선 선거관리위원장은 "지난 27일과 28일 시민참여단 투표, 28일과 29일 여론조사를 실시, 각각 50%씩 반영하는 방식으로 단일화를 진행했다"며 "시민참여단 투표에는 1127명이 참여 신청해 이 가운데 980명이 투표했고, 투표율은 87.0%로 집계됐다. 여론조사는 성별·연령·지역별 할당 무작위 추출 방식으로 대전시민 807명을 대상으로 진행됐으며, '없다'와 '잘 모르겠다'를 택한 기타 의견 비율은 27.1%였다"고 설명했다.이어 "양 조사 결과를 50대50으로 반영한 최종 집계에서 성광진 후보는 76.8%, 강재구 후보는 23.2%의 지지를 얻어 성광진 후보가 최종 대전민주진보교육감 단일후보로 확정됐다"고 밝혔다.앞서 시민회의는 지난해 12월 참여 의사를 밝힌 단체들의 전체 모임을 시작으로, 올해 1월 13일 창립총회, 이후 약 3개월 20여 일에 걸쳐 민주진보교육감 단일후보 선출 과정을 진행했다. 이들은 지난 2월 12일 단일화 일정을 발표한 뒤, 2월 14일 진보진영 4명의 후보에게 경선 참여 서류를 발송했으며, 2월 23일까지 신청 서류를 접수했다. 다만, 이 서류 접수에 일부 후보들이 등록을 거부해 성광진·강재구 두 후보만이 경선에 참여했다.이와 관련, 김 선거관리위원장은 "일부 후보들이 경선에 불참하며 단일화 시민회의에 대한 불통과 일방성 등에 대한 문제를 제기하고 있는데, 그 자체가 오히려 일방적인 사실 왜곡의 주장"이라고 반박했다. 이어 "시민회의를 협상과 갈등의 대상으로 삼고 비난을 가해 온 태도는 대전 민주진보 교육감 단일화를 기대해 온 많은 시민과 학생들에게 실망감을 확산시켜 온 분열적 행동"이라고 비판했다.