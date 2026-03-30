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지난 2022년 벌어진 '신당역 스토킹 살인사건'과 관련해 "좋아하는데 안 받아주니 여러 폭력적인 대응을 남자 직원이 한 것 같다"며 2차가해성 발언을 한 더불어민주당 소속 서울시의원이 이번 6.3 지방선거를 앞두고 단수공천을 받자 여성단체에서 민주당에 공천 취소와 제명을 요구하고 나섰다.위 이상훈 페이스북/아래 민주당 서울시당 홈페
2022년 '신당역 스토킹 살인사건' 관련, 당시 2차 가해성 발언을 한 더불어민주당 소속 서울시의원이 이번 6.3 지방선거를 앞두고 단수공천을 받자 여성단체에서 민주당에 공천 취소와 제명을 요구하고 나섰다.
지난 26일 이상훈 서울시의원(강북 2)은 자신의 페이스북에 "더불어민주당 서울시당 공직후보자천관리위원회의 광역의원 1차 심사결과 단수 후보로 추천되었다"며 "지역 유권자들과 당원 동지들의 응원과 격려 덕분"이라고 단수 공천 소식을 공유했다.
실제로 민주당 서울시당이 25일 발표한 공직후보자추천관리위원회 1차 심사결과에 따르면 이 의원은 강북구 제2 선거구에 단수 공천됐다.
이 의원은 2022년 9월 서울시의회 본회의에서 신당역 스토킹 살인사건을 가리켜 "좋아하는데 안 받아주니 여러 폭력적인 대응을 남자 직원이 한 것 같다"고 발언했다. 또한 가해자를 향해서 "31살 청년이다. 서울교통공사를 들어가려면 나름 열심히 취업 준비를 한 서울 시민이었을 것"이라며 옹호성 발언을 해 여론의 질타를 받았다.
이 의원의 신당역 스토킹 살인사건 관련 2차 가해 발언이 논란이 되자, 당시 이재명 당 대표는 '엄중문책'을 지시했고 이후 민주당 서울시당은 윤리위를 열어 이 의원에게 당원 자격 정지 6개월의 징계를 내렸다.
이와 관련 안호영 당시 민주당 수석대변인은 "이재명 대표가 망언으로 피해자를 2차 가해한 이 의원에 대해 신속하게 엄중히 문책할 것을 당에 지시했다"고 밝혔다. 고민정 당시 최고위원 또한 이 의원을 향해 "강력한 징계를 요구한다"고 강조했다.
당시 논란이 확산되자 이상훈 시의원은 "경솔한 발언으로 피해자와 유가족께 깊은 상처를 드린 점, 머리 숙여 사죄드린다"라고 사과문을 냈다.
한국여성정치네트워크 "단수공천 취소하고 제명해야"