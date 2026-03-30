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26.03.30 17:07최종 업데이트 26.03.30 17:12
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지난 2022년 벌어진 '신당역 스토킹 살인사건'과 관련해 "좋아하는데 안 받아주니 여러 폭력적인 대응을 남자 직원이 한 것 같다"며 2차가해성 발언을 한 더불어민주당 소속 서울시의원이 이번 6.3 지방선거를 앞두고 단수공천을 받자 여성단체에서 민주당에 공천 취소와 제명을 요구하고 나섰다.위 이상훈 페이스북/아래 민주당 서울시당 홈페

2022년 '신당역 스토킹 살인사건' 관련, 당시 2차 가해성 발언을 한 더불어민주당 소속 서울시의원이 이번 6.3 지방선거를 앞두고 단수공천을 받자 여성단체에서 민주당에 공천 취소와 제명을 요구하고 나섰다.

지난 26일 이상훈 서울시의원(강북 2)은 자신의 페이스북에 "더불어민주당 서울시당 공직후보자천관리위원회의 광역의원 1차 심사결과 단수 후보로 추천되었다"며 "지역 유권자들과 당원 동지들의 응원과 격려 덕분"이라고 단수 공천 소식을 공유했다.

실제로 민주당 서울시당이 25일 발표한 공직후보자추천관리위원회 1차 심사결과에 따르면 이 의원은 강북구 제2 선거구에 단수 공천됐다.

이 의원은 2022년 9월 서울시의회 본회의에서 신당역 스토킹 살인사건을 가리켜 "좋아하는데 안 받아주니 여러 폭력적인 대응을 남자 직원이 한 것 같다"고 발언했다. 또한 가해자를 향해서 "31살 청년이다. 서울교통공사를 들어가려면 나름 열심히 취업 준비를 한 서울 시민이었을 것"이라며 옹호성 발언을 해 여론의 질타를 받았다.

이 의원의 신당역 스토킹 살인사건 관련 2차 가해 발언이 논란이 되자, 당시 이재명 당 대표는 '엄중문책'을 지시했고 이후 민주당 서울시당은 윤리위를 열어 이 의원에게 당원 자격 정지 6개월의 징계를 내렸다.

이와 관련 안호영 당시 민주당 수석대변인은 "이재명 대표가 망언으로 피해자를 2차 가해한 이 의원에 대해 신속하게 엄중히 문책할 것을 당에 지시했다"고 밝혔다. 고민정 당시 최고위원 또한 이 의원을 향해 "강력한 징계를 요구한다"고 강조했다.

당시 논란이 확산되자 이상훈 시의원은 "경솔한 발언으로 피해자와 유가족께 깊은 상처를 드린 점, 머리 숙여 사죄드린다"라고 사과문을 냈다.

한국여성정치네트워크 "단수공천 취소하고 제명해야"

30일 한국여성정치네트워크는 성명을 내 이 의원의 과거 발언에 대해 "피해자와 유가족은 물론 유사 범죄에 두려움을 느끼는 수많은 여성들에게 깊은 상처를 남긴 명백한 2차 가해"이자 "피해자 가족의 고통을 외면한 채 가해자에게 공감의 서사를 부여한 것으로, 피해자와 여성 시민들에게 또 한 번의 상처를 남긴 2차 가해"라고 비판하면서 이 의원의 단수공천 취소를 요구했다.한국여성정치네트워크

과거 물의를 빚은 이 의원이 단수공천을 받았다는 소식이 전해지자 한국여성정치네트워크는 30일 성명을 통해 "(과거 이 의원의 발언은) 피해자와 유가족은 물론 유사 범죄에 두려움을 느끼는 수많은 여성들에게 깊은 상처를 남긴 명백한 2차 가해"이자 "피해자 가족의 고통을 외면한 채 가해자에게 공감의 서사를 부여한 것으로, 피해자와 여성 시민들에게 또 한 번의 상처를 남긴 2차 가해"라고 비판했다.

성명은 이 의원과 함께 지난 2024년 7월, 한강 다리 투신자살자 및 시도자 중 남성이 많은 이유로 '여초사회', '여성의 사회 참여 확대' 등을 제시한 김기덕 서울시의원(마포 4)에 대해서도 "여성을 동등한 시민이 아니라 남성의 자리를 빼앗는 존재로 규정하는 전형적인 혐오의 논리"라며 공천에서 배제할 것을 촉구했다.

이어 "민주당은 이번 6.3 지방선거 공천 심사에서 '성비위 및 2차 가해'에 대해 예외 없는 부적격 기준을 적용하겠다고 공언했다. 그러나 살인범에게 공감의 서사를 부여한 2차 가해자를 단수공천하고, 여성혐오 발언 논란을 일으킨 인사를 사실상 비호하는 현실은 민주당 공천 원칙이 얼마나 공허한지 스스로 증명하는 것"이라면서 "징계 이력이 감산 대상임에도 경선조차 없이 후보를 확정한 것은 민주당 공천 시스템의 실효성이 사실상 무너졌음을 보여준다"고 지적했다.

또한 "성폭력 사건의 2차 가해자와 혐오 발언 논란 인사를 품고 가는 정당이 어떻게 지방자치와 민주주의를 말할 수 있는가"라며 "한국여성정치네트워크는 2차 가해자를 포용하고 여성의 삶을 정쟁의 도구로 삼는 정치가 지방자치의 이름으로 반복되는 것을 결코 좌시하지 않을 것이다. 민주당은 지금이라도 부끄러움을 알고 책임 있는 조치를 취해야 한다"고 주문했다.
#더불어민주당 #이상훈서울시의원 #2차가해 #한국여성정치네트워크 #김기덕서울시의원

6.3 지방선거
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