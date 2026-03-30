한국여성정치네트워크

30일 한국여성정치네트워크는 성명을 내 이 의원의 과거 발언에 대해 "피해자와 유가족은 물론 유사 범죄에 두려움을 느끼는 수많은 여성들에게 깊은 상처를 남긴 명백한 2차 가해"이자 "피해자 가족의 고통을 외면한 채 가해자에게 공감의 서사를 부여한 것으로, 피해자와 여성 시민들에게 또 한 번의 상처를 남긴 2차 가해"라고 비판하면서 이 의원의 단수공천 취소를 요구했다.과거 물의를 빚은 이 의원이 단수공천을 받았다는 소식이 전해지자 한국여성정치네트워크는 30일 성명을 통해 "(과거 이 의원의 발언은) 피해자와 유가족은 물론 유사 범죄에 두려움을 느끼는 수많은 여성들에게 깊은 상처를 남긴 명백한 2차 가해"이자 "피해자 가족의 고통을 외면한 채 가해자에게 공감의 서사를 부여한 것으로, 피해자와 여성 시민들에게 또 한 번의 상처를 남긴 2차 가해"라고 비판했다.성명은 이 의원과 함께 지난 2024년 7월, 한강 다리 투신자살자 및 시도자 중 남성이 많은 이유로 '여초사회', '여성의 사회 참여 확대' 등을 제시한 김기덕 서울시의원(마포 4)에 대해서도 "여성을 동등한 시민이 아니라 남성의 자리를 빼앗는 존재로 규정하는 전형적인 혐오의 논리"라며 공천에서 배제할 것을 촉구했다.이어 "민주당은 이번 6.3 지방선거 공천 심사에서 '성비위 및 2차 가해'에 대해 예외 없는 부적격 기준을 적용하겠다고 공언했다. 그러나 살인범에게 공감의 서사를 부여한 2차 가해자를 단수공천하고, 여성혐오 발언 논란을 일으킨 인사를 사실상 비호하는 현실은 민주당 공천 원칙이 얼마나 공허한지 스스로 증명하는 것"이라면서 "징계 이력이 감산 대상임에도 경선조차 없이 후보를 확정한 것은 민주당 공천 시스템의 실효성이 사실상 무너졌음을 보여준다"고 지적했다.또한 "성폭력 사건의 2차 가해자와 혐오 발언 논란 인사를 품고 가는 정당이 어떻게 지방자치와 민주주의를 말할 수 있는가"라며 "한국여성정치네트워크는 2차 가해자를 포용하고 여성의 삶을 정쟁의 도구로 삼는 정치가 지방자치의 이름으로 반복되는 것을 결코 좌시하지 않을 것이다. 민주당은 지금이라도 부끄러움을 알고 책임 있는 조치를 취해야 한다"고 주문했다.