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경기도교육감 민주진보 단일 후보 선출 추진 기구인 경기교육혁신연대 기자회견이민선
경기도교육감 민주·진보 후보 단일화를 추진하는 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)가 단일 후보 선출 방식과 일정 등을 30일 경기도의회에서 기자회견을 열어 발표했다.
단일화 방식은 이미 알려진 대로 여론조사 45%, 경선선거인단 투표 55% 비율이다. 선거일은 오는 4월 19부터 21일까지이고, 투표 방식은 휴대전화를 활용한 전자투표다. 선거인단에는 만 16세 이상 경기도민이면 누구나 참여할 수 있다. 등록하면서 3000원의 참가비를 내야 하는데, 청소년은 회비가 면제된다.
오는 31일부터 다음 달 16일까지 선거인단 등록을 받는다. 또한 여론조사는 다음 달 18일부터 20일까지 3일간 진행한다. 후보자 선출공고는 지난 27일에 했다. 오늘(30일) 후보자 공고를 하고 다음 달 18일에 선거인 명부를 확정한 뒤, 투표를 거쳐 22일 민주·진보 단일후보를 발표한다.
참가비는 카드나 핸드폰 소액 결제를 해야 한다. 현금으로 입금할 수는 없다. 입금자 확인 과정이 복잡하고 대납 가능성이 있어서 현금 입금을 금지한다는 게 혁신연대 측 설명이다. 참가비 3천 원은 단일 후보 선출을 위한 여론조사와 토론회 등의 비용으로 사용한다. 3만 명 이상의 참가자를 모집하는 게 혁신연대 목표다.
경선 과정에 정책 협약식과 토론회 2회 이상 등의 일정도 포함됐다. 일정은 추후 공지할 예정이다. 관련해 혁신연대는 "많은 도민이 경선에 참여해 달라"고 당부했다.
송성영 경기교육혁신연대 공동 상임대표는 "민주·진보 교육진영과 네 분의 후보 뜻을 모아 합의를 바탕으로 단일후보를 세워 경기교육 도약의 발판을 마련하고, 단일화 후보를 당선시키기 위해 책임 있게 행동하겠다"는 각오를 전했다.
혁신연대는 경기 민주·진보 교육감 단일후보 선출을 위한 경기교육혁신연대 참여단체 대표자 공동 선언문을 낭독한 뒤 기자회견을 마쳤다.
혁신연대는 선언문에는 단일화 과정을 도민 누구나 참여할 수 있는 열린 공간으로 만들어 가고, 선거인단 모집과 선거운동 과정에서 공정선거를 저해하는 행위가 발생하지 않도록 한다 등의 내용이 적시됐다.
단일화를 추진하는 혁신연대에는 경기시민사회단체연대회의, 민주노총 경기도본부 및 전국학교비정규직노동조합 경기지부, 경기민주언론시민연합 등 164개 교육·시민 단체가 참여하고 있다.
이 단체가 추진하는 민주·진보 후보 단일화 경선에는 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표가 참여했다(관련 기사 : 경기도교육감 민주·진보 단일화 경선, 여론조사 45%-선거인단 55%
https://omn.kr/2hj5s).
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