유성애

박주민 후보: "오늘 돌아다녀 보니 개시를 (저희 만나서) 처음 했다고 하시는 분들, 장사가 너무 안 된다는 말씀을 하신 분들이 많았다. 정부가 추진하는 추경, 또 기름값 대책 같은 게 신속하게 처리될 수 있게 해서 빠르게 도움이 될 수 있게 하겠다."

전현희 후보: "상인분들의 어려움 호소를 많이 들었다. 전체적으로 나라가 어려워서 회식을 오거나 장을 보러 오는 분들이 정말 적어졌다는 말씀들이 많았는데 마음이 아팠다. 이런 걸 나서서 해결하는 게 정치이고 행정이라고, 우리 같은 사람이 할 일이라고 생각한다."

정원오 후보: "상인분들이 말씀하신 것 중 공감대가 더 필요한 일도 있지만 바로 해결할 수 있는 일들도 있는데, 왜 아직 안 풀리는지 답답했다. 진입로 같은 경우는 당장 서울시와 구청, 경찰이 협의하면 될 텐데 진행되고 있지 않은 것 같다. 제가 되면 바로 착착 진행하겠다."

정원오, 전현희, 박주민 서울시장 예비후보가 30일 서울 동작구 노량진수산시장에서 열린 ‘국민 곁으로! 현장 속으로!’에서 수산물을 구매하고 있다.상인들은 주로 최근 시장에 직접 오는 손님들이 없다는 취지의 어려움을 토로했다. 한 50대 남성 상인은 정 대표와 만나 "요새 물가가 비싸져서 (손님이) 잘 오지 않는다"며 "시장 오는 길 진입로가 막혀 있는데 그것만 뚫어주셔도 좋겠다"라고 민원을 얘기했다. 수산시장의 일부 진입로가 막혀 손님들이 오지 못하고 있다는 설명이었다. 한 60대 후반 여성 상인이 "요즘 장사가 너무 어렵다"라고 하자 정 대표는 "제가 하나 팔아드렸다"라며 생선을 구매했다.이날 40여 명 가까운 이들과 카메라, 취재진들이 현장에 몰리자 일부 관광객들은 당황해 길을 비켜서는 등 불편한 표정이었으나, 대체로 상인들은 긍정적인 반응이었다. 이날 정 대표가 수산물을 구매한 한 지점의 남성 상인 김아무개씨는 <오마이뉴스>와 만나 "좀 시끄럽긴 하지만 이렇게라도 시장에 와주니 좋다"고 말했다. 다만 다른 상인(40대)은 "진짜 물가를 알고 싶으면 이렇게 한꺼번에 말고 사복을 입고 혼자 오는 게 좋지 않겠나 싶다"라고 말하기도 했다.정 대표와 서울시장 후보들은 1층 상점들을 돌며 약 40여 분을 보낸 뒤 2층 상점들도 돌았다. 이 과정에서 후보들을 알아본 듯 "정원오 힘내라!"라고 외치는 일부 지지자들도 있었다. 정 대표와 후보들은 촬영을 요청하는 관광객이나 상인들과 함께 '엄지 척'을 한 뒤 사진을 촬영했다.말하기보다는 주로 상인들의 민원과 애로사항을 들으면서 시장을 돌아다닌 후보들은, 이날 투어 직후 기자들과 만나 민생 현장을 돌아본 소감을 차례대로 말했다. 후보들의 공통 키워드는 '대책'이었다(발언 순).한편 민주당은 이날 추가경정예산안 관련해 여야 합의가 불발된 데 대해 "추경은 골든타임, 타이밍이 중요하다"며 단독 처리 가능성도 내비쳤다.정 대표는 이날 현장투어 직후 기자들과 만나 '단독 처리할 의향이 있느냐'는 질문에 "중동 전쟁으로 경제가 급속히 어려워지고 있고, 특히 현장에선 지금 (상황이) 너무 어렵다고 아우성이다. 속도가 중요하다"라며 "국민의힘의 발목잡기 전술보다 더 중요한 건 현장에서 신음하는 목소리다. 가장 빠른 속도로 신속하게 처리할 수 있도록 하겠다"라고 답했다.