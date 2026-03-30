인라이트스쿨

윤서인씨가 2020년 개설한 해당 채널은 '현장출동'이라는 이름 아래 고 노무현 대통령이 투신한 부엉이 바위, 박원순 전 서울시장이 마을공동체로 강조한 서울 성미산 마을, 국립5·18민주묘지 등을 방문해 해당 인물이나 사건 등을 조롱해 왔다. 최 후보는 이런 윤씨의 영상에 함께 등장했다.먼저 서울시의원 비례대표 후보로 선정된 최종부 전 자유경제원 연구원은 만화가 윤서인씨가 운영한 유튜브 채널 '인라이트스쿨'의 출연진 중 한 명이었다. 현재 해당 채널은 모든 영상을 내린 상태다.윤씨는 지난 2018년 김영철 북한 노동당 부위원장의 남한 방문을 비판하는 웹툰에서 김 부위원장의 방남 행위를 성폭행범 조두순이 피해자를 만나는 것에 빗댔고, 2019년 법원은 조두순 사건 피해자와 가족에게 2000만 원을 배상하라고 판결했다. 2021년에는 "친일파들은 열심히 살았던 사람들이고 독립운동가들은 대충 살았던 사람들 아니었을까"라며 독립운동가를 비하해 비판이 쏟아진 바 있다.윤씨가 2020년 개설한 해당 채널은 '현장출동'이라는 이름 아래 고 노무현 대통령이 사망한 부엉이 바위, 박원순 전 서울시장이 마을공동체로 강조한 서울 성미산 마을, 국립5·18민주묘지 등을 방문해 해당 인물이나 사건 등을 조롱해 왔다. 최 후보는 이런 윤씨의 영상에 함께 등장했다.최종부 후보는 윤씨와 함께 부엉이 바위와 성미산 마을을 방문했다. 해당 영상에서 윤씨가 부엉이 바위를 가리키며 "저기서 떨어지면 절대로 살아남지 못하겠어"라고 하자 최 후보는 "그러게요"라며 맞장구를 쳤다.성미산 마을을 방문한 영상에서 윤씨는 "이름만 성미산마을이지 그냥 동네 빌라촌"이라며 "쓰레기도 많고 엉망이다. 공동으로 (생활)하는 거니까 깨끗하게 할 필요가 없는 것"이라고 마을을 비하했고, 학생을 대상으로 한 특강 홍보물의 특정 문구를 박 전 시장의 성추행 사건과 엮어 조롱하기도 했다.