오마이뉴스 장재완

주정봉 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보와 서구 지역 시·구의원 예비후보들이 30일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 장종태 대전시장 경선 후보에 대한 지지를 선언했다. 이날 지지 선언에는 대전시의회 서구 제2선거구 예비후보 김영미·조세종, 서구의회 가선거구 예비후보 김태민, 나선거구 예비후보 신진미·이원배, 다선거구 예비후보 박순호, 비례대표 출마예정자 한명자 등이 이름을 올렸다.이들은 또 장 후보가 이재명 정부와 정책적·정치적 일체감도 갖추고 있다고 강조했다. 이들은 "장종태 경선 후보는 2022년 대선 때 '이장(이재명-장종태)클럽'을 조직해 가장 먼저, 가장 확실하게 지지했으며, 지난해 대선 당시 이재명 대통령 후보 총괄특보단 부단장 겸 대전 특보단장으로 현 정부의 탄생에 기여했다"고 주장했다.이어 "이는 이재명 대통령이 장종태 경선 후보를 전적으로 신뢰한다는 증거이자, 대전의 미래 비전을 설계하는 데 있어서 장 후보의 역량을 높이 평가하고 있다는 것을 반영한다"며 "장종태 경선 후보는 대선 승리의 가교 역할을 수행하며, 이재명 정부와 민주당이 추진하는 5극3특 체제로 재정비해 지역 균형발전의 핵심 모델을 대전에 뿌리내리게 할 것"이라고 밝혔다.특히 이들은 장 후보의 성장 과정과 이재명 대통령의 삶의 궤적을 겹쳐 설명하며 정서적·상징적 결속까지 부각했다. 이들은 "검정고시로 배움의 갈증을 씻어내며 9급 공무원에서 국회의원까지 오른 장종태 경선 후보의 삶은, 프레스 공장에서 팔을 다치면서도 희망을 놓지 않았던 '소년공 이재명 대통령'의 삶과 너무도 닮아 있다"며 "두 분이 공유하는 이 '치열한 현장성'이야말로 서민의 눈물을 닦아줄 가장 강력한 무기라고 생각한다"고 밝혔다.이들은 세 번째 지지 이유로 이장우 대전시장의 시정 운영 방식에 대한 문제의식을 들었다. 이들은 "장종태 경선 후보는 이장우 시장의 일방통행식 행정에 대해 끊임없이 비판과 합리적인 대안을 제시해 왔다"며 "비판에 그치지 않고 구체적인 로드맵을 제시하는 장종태 경선 후보의 모습에서 우리는 대전의 새로운 희망을 본다"고 밝혔다.계속해서 "우리는 장종태 경선 후보가 닦아온 행정 전문가의 길을 이어받아 서구의 행복을 위해 뛸 준비가 되어 있다"며 "장종태 경선 후보가 그리는 대전충남 통합이라는 큰 도화지 위에 서구의 새로운 활력을 채워 넣겠다"고 밝혔다.끝으로 이들은 "행정 달인이 이끄는 대전, 실력이 증명된 대전시장 경선 후보 장종태와 함께라면 대전은 다시 뛸 수 있다"며 "주정봉과 함께하는 서구의 시·구의원 예비후보들은 장종태 경선 후보의 대전시장 당선을 위해, 그리고 이재명 정부의 성공을 위해 모든 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.