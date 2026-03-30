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26.03.30 14:08최종 업데이트 26.03.30 14:08
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주정봉 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보와 서구 지역 시·구의원 예비후보들이 30일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 장종태 대전시장 경선 후보에 대한 지지를 선언했다. 이날 지지 선언에는 대전시의회 서구 제2선거구 예비후보 김영미·조세종, 서구의회 가선거구 예비후보 김태민, 나선거구 예비후보 신진미·이원배, 다선거구 예비후보 박순호, 비례대표 출마예정자 한명자 등이 이름을 올렸다.오마이뉴스 장재완

주정봉 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보와 서구 지역 시·구의원 예비후보들이 30일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 장종태 대전시장 경선 후보에 대한 지지를 공식 선언했다.

이들은 장 후보를 두고 "9급 공무원에서 출발해 구청장과 국회의원에 이르기까지 40여 년을 현장에서 검증받은 진짜 행정 전문가"라고 평가하면서, 대전·충남 통합 완수와 이재명 정부 국정과제의 지역 실현, 그리고 이장우 대전시장의 '불통 시정'을 끝낼 적임자라고 주장했다.

이날 지지 선언은 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 민주당 서구 지역 예비후보들이 장 후보를 중심으로 대전시장 경선 국면에서 힘을 모으겠다는 선언으로, 허태정 전 대전시장과 장철민(대전 동구) 의원 등 3파전으로 치러지고 있는 민주당 대전시장 경선에 어떤 영향이 미칠지 주목된다.

이날 지지 선언에는 주정봉 서구청장 예비후보를 비롯해 대전시의회 서구 제2선거구 예비후보 김영미·조세종, 서구의회 가선거구 예비후보 김태민, 나선거구 예비후보 신진미·이원배, 다선거구 예비후보 박순호, 비례대표 출마예정자 한명자 등이 이름을 올렸다.

"말뿐인 구호 아닌, 실무 꿰뚫는 진짜 행정 전문가 필요"

주 예비후보 등은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "지금 우리 대전은 말뿐인 구호가 아니라 실무를 꿰뚫는 '진짜 행정 전문가'의 손길이 절실하다"며 "9급 공무원으로 시작해 50만 서구 행정을 총괄하는 구청장, 그리고 국회의원에 이르기까지 40여 년을 오직 현장에서 헌신해 온 장종태 대전시장 경선 후보를 전폭적으로 지지할 것을 선언한다"고 밝혔다.

이들은 장 후보의 첫 번째 강점으로 오랜 행정 실무 경험과 현장성을 들었다. 이들은 "장종태 경선 후보는 대전에서 40년이 넘는 세월 동안 말단 행정부터 국장급 간부까지 현장의 생생한 목소리를 몸소 체험하며 성장했다"며 "특히 50만 서구민의 삶을 책임졌던 재선 구청장으로서의 컨트롤타워 경험은 대전시정을 가장 안정적으로 이끌 강력한 자산"이라고 평가했다.

이들은 이어 대전·충남 통합 문제를 거론하며 장 후보가 이를 가장 안정적으로 수행할 인물이라고 주장했다. 이들은 "지금 추진 중인 대전·충남 통합은 단순한 행정구역의 결합이 아니라 행정, 산업, 교통이 유기적으로 연결된 광역경제권을 구축해야 하는 고난도의 과제"라며 "이 거대한 통합 프로세스를 가장 안정적이고 실무적으로 완수할 수 있는 유일한 인물은 바로 실전 경험이 풍부한 행정의 달인 장종태 경선 후보뿐"이라고 밝혔다.

"이재명 정부 비전, 대전에서 실현할 가장 강력한 연결고리"

주정봉 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보와 서구 지역 시·구의원 예비후보들이 30일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 장종태 대전시장 경선 후보에 대한 지지를 선언했다. 이날 지지 선언에는 대전시의회 서구 제2선거구 예비후보 김영미·조세종, 서구의회 가선거구 예비후보 김태민, 나선거구 예비후보 신진미·이원배, 다선거구 예비후보 박순호, 비례대표 출마예정자 한명자 등이 이름을 올렸다.오마이뉴스 장재완

이들은 또 장 후보가 이재명 정부와 정책적·정치적 일체감도 갖추고 있다고 강조했다. 이들은 "장종태 경선 후보는 2022년 대선 때 '이장(이재명-장종태)클럽'을 조직해 가장 먼저, 가장 확실하게 지지했으며, 지난해 대선 당시 이재명 대통령 후보 총괄특보단 부단장 겸 대전 특보단장으로 현 정부의 탄생에 기여했다"고 주장했다.

이어 "이는 이재명 대통령이 장종태 경선 후보를 전적으로 신뢰한다는 증거이자, 대전의 미래 비전을 설계하는 데 있어서 장 후보의 역량을 높이 평가하고 있다는 것을 반영한다"며 "장종태 경선 후보는 대선 승리의 가교 역할을 수행하며, 이재명 정부와 민주당이 추진하는 5극3특 체제로 재정비해 지역 균형발전의 핵심 모델을 대전에 뿌리내리게 할 것"이라고 밝혔다.

특히 이들은 장 후보의 성장 과정과 이재명 대통령의 삶의 궤적을 겹쳐 설명하며 정서적·상징적 결속까지 부각했다. 이들은 "검정고시로 배움의 갈증을 씻어내며 9급 공무원에서 국회의원까지 오른 장종태 경선 후보의 삶은, 프레스 공장에서 팔을 다치면서도 희망을 놓지 않았던 '소년공 이재명 대통령'의 삶과 너무도 닮아 있다"며 "두 분이 공유하는 이 '치열한 현장성'이야말로 서민의 눈물을 닦아줄 가장 강력한 무기라고 생각한다"고 밝혔다.

"이장우 시장 불통 행정 끝내고 시민 중심 대전 만들 적임자"

이들은 세 번째 지지 이유로 이장우 대전시장의 시정 운영 방식에 대한 문제의식을 들었다. 이들은 "장종태 경선 후보는 이장우 시장의 일방통행식 행정에 대해 끊임없이 비판과 합리적인 대안을 제시해 왔다"며 "비판에 그치지 않고 구체적인 로드맵을 제시하는 장종태 경선 후보의 모습에서 우리는 대전의 새로운 희망을 본다"고 밝혔다.

계속해서 "우리는 장종태 경선 후보가 닦아온 행정 전문가의 길을 이어받아 서구의 행복을 위해 뛸 준비가 되어 있다"며 "장종태 경선 후보가 그리는 대전충남 통합이라는 큰 도화지 위에 서구의 새로운 활력을 채워 넣겠다"고 밝혔다.

끝으로 이들은 "행정 달인이 이끄는 대전, 실력이 증명된 대전시장 경선 후보 장종태와 함께라면 대전은 다시 뛸 수 있다"며 "주정봉과 함께하는 서구의 시·구의원 예비후보들은 장종태 경선 후보의 대전시장 당선을 위해, 그리고 이재명 정부의 성공을 위해 모든 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.
#장종태 #주정봉 #지지선언 #대전시장경선

6.3 지방선거
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