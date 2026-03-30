남소연

조정훈 국민의힘 인재영입위원장이 6일 서울 여의도 국회에서 3차 영입인재를 발표하고 있다.국민의힘 마포갑당협위원장과 인재영입위원장을 맡고 있는 조정훈 의원의 공천헌금 수수 및 출판기념회 책 강매 의혹과 관련해 더불어민주당이 당 차원의 입장 표명과 경찰 수사를 촉구했다. 조 의원은 "사실관계가 충분히 확인되지 않은 주장들이 확산되고 있다"라며 반박에 나섰다.황명선 민주당 최고위원은 30일 당 최고위원회의에서 "조정훈 의원이 지방의원 돈 상납 및 출판기념회 책 강매 방식으로 공천 헌금을 받았다는 언론보도가 이어지고 있다"라며 "사실이라면 명백한 정치자금법 위반이고, 공당의 공천 질서를 어지럽히고 개인의 축재에 이용한 중대한 범죄행위"라고 지적했다. 그러면서 "국민의힘과 조 의원은 이 돈을 왜 상납받게 됐는지, 받은 돈을 어떻게 썼는지 반드시 밝혀야 할 것"이라며 "경찰의 철저한 수사를 촉구한다"라고 밝혔다.강준현 민주당 수석대변인도 전날인 29일 서면브리핑을 내고 조 의원에게 "금품 수수 의혹에 즉각 답하라"라고 촉구했다. 강 수석대변인은 "보도에 따르면 지역 시·구의원들에게서 매달 수십만 원씩 약 18개월간 총 2000만 원에 달하는 금액이 입금됐다는 구체적 정황이 제기됐다"라며 "정치자금법은 법이 정한 방식 외의 정치자금 수수를 엄격히 금지하고 있다"라고 말했다.이어 "출판기념회를 통한 이른바 책 강매 의혹 역시 결코 가볍게 넘길 수 없다"라며 "지역구 지방 의원들에게 수십 수백 권 단위의 구매를 사실상 강요했다면 이는 정상적인 정치 활동이 아니라 권력관계를 이용한 변칙적 정치자금 조달 구조에 가까웠을 가능성이 크다"라고 덧붙였다.강 수석대변인은 "더욱 심각한 문제는 이러한 의혹의 중심에 선 조 의원이 국민의힘 인재영입위원장이라는 점"이라며 "국민의힘은 조 의원 관련 입금 내역과 모든 자료를 투명하게 공개하고 사실관계를 국민 앞에 소상히 밝히길 바란다. 수사기관 역시 철저한 수사를 통해 한 점 의혹 없이 끝까지 파헤치고 반드시 책임을 물어야 할 것"이라고 촉구했다.앞서 27일 유튜브 채널 <저널리스트>는 마포 지역 시·구의원이 매달 20~30만 원을 조 의원 측에 보냈고, 지난해 조 의원의 출판기념회 당시 조 의원의 책도 강매했다는 취지로 보도한 바 있다.이에 대해 조 의원은 29일 입장문을 내고 "지역 구의원들이 활동을 위해 회비를 모았다는 존재 자체를 알지 못했다"라며 "따라서 회비를 받은 적도, 지시한 적도 없다"라고 밝혔다. 조 의원은 "제가 2024년 당협위원장이 되기 전인 2022년 지방선거 직후 시·구의원들이 각자 사무소 운영비를 위해 자체적으로 조성한 공동회비였다"라며 "회비 납부 여부가 공천이나 정치적 평가에 반영됐다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 반박했다.조 의원은 책 강매 의혹에 대해서도 "공천 또는 정치적 이해관계와 연계한 강요는 전혀 없었다"라며 "시·구의원들뿐 아니라 전국에서 지지자들이 책을 구매한 뒤 일부는 사무국장에게 알려왔고, 사무국장은 이에 대해 고맙다고 답한 게 전부"라고 밝혔다.조 의원은 "공천은 정당의 공식 절차와 기준에 따라 이뤄진다. 당원 모집, 당 활동, 지역 활동 등 객관적 자료를 참고해 왔으며 이를 사전 내정이나 공천 거래로 보는 주장은 사실과 다르다"라며 "사실 확인 없이 일방적 주장만으로 의혹이 확대되는 데 대해 깊은 유감을 표한다. 필요한 사실 확인과 자료 제출엔 성실히 협조하겠다"라고 말했다.