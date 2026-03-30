장철민

민주당 대전시장 경선 후보인 장종태(대전서구갑)·장철민(대전동구) 의원이 30일 오전 국회 소통관에서 공동 기자회견을 열고, '유능한 통합연대' 결성과 결선 진출시 서로 전폭적으로 지지하기로 했다고 밝혔다.더불어민주당 대전시장 경선에 나선 장종태(대전서구갑)·장철민(대전동구) 의원이 연대를 결성하고 결선 진출시 서로를 전폭적으로 지지하기로 했다. 허태정 전 대전시장과 함께 3파전으로 치러지는 이번 경선에서 변수가 될 전망이다.장종태·장철민 의원은 30일 오전 국회 소통관에서 공동 기자회견을 열고 '유능한 통합연대' 결성과 후보 단일화를 전격 선언했다.두 의원은 이날 이재명 정부의 핵심 과제로 제시된 행정통합과 5극 3특 구상을 완수하기 위해 뜻을 모았다고 밝히면서, 누가 대전시장이 되더라도 2028년 총선 시점에 맞춰 시장 임기를 단축하고 통합 단체장을 선출해야 한다는 데 합의했다고 밝혔다.두 의원이 내세운 단일화 명분의 핵심은 '충청권 통합'이다. 두 의원은 "충청권 통합은 반드시 계속돼야 한다"며 "대한민국의 미래를 위한 통합은 어떤 상황에서도 멈춰선 안 된다"고 밝혔다. 그러면서 "통합의 구체적 방식과 경로에는 차이가 있을 수 있지만, 누가 대전시장이 되더라도 2028년 총선에 맞춰 시장 임기를 단축하고 통합 단체장을 선출해야 한다는 점에 뜻을 같이했다"고 강조했다.두 의원은 이날 단일화 방식도 구체적으로 제시했다. 이들은 "유능한 통합연대의 이름으로 단일화에 합의했다"며 4월 2일부터 4일까지 진행되는 당내 경선에서 결선에 진출하는 후보를 단일후보로 하겠다고 밝혔다. 또 결선에 오르는 후보에 대해 나머지 한 사람이 전적으로 지지하고 모든 힘을 합쳐 압도적 승리를 이뤄내겠다고 약속했다.이들은 끝으로 "지금 대전에는 이재명 정부와 완벽한 원팀이 돼 대전과 대한민국을 이끌어갈 시장이 절실히 필요하다"며 "이번 당내 경선 과정에서 둘 중 누구라도 결선에 진출한다면 서로를 전적으로 지지하고 모든 힘을 합쳐 압도적인 승리를 이뤄낼 것을 굳게 약속드린다"고 덧붙였다.한편 이들은 "대전·충남 행정통합이 무산된 이후 충청권 통합의 불씨를 되살리기 위해 제안됐던 '통합 방안 원포인트 토론회'가 허태정 예비후보의 거부로 끝내 무산됐다"고 주장하면서, "대전의 미래가 걸린 핵심 사안에 대해 토론조차 피하는 태도에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.이에 대해 허 전 시장 측은 "통합의 필요성과 중요성에는 공감한다", "조만간 공식적으로 경선 후보가 결정된 이후 토론이나 연설을 통해 입장을 내놓으면 될 것"이라면서 장철민 의원이 제안한 별도의 토론회에는 응하지 않겠다고 에둘러 밝힌 바 있다.