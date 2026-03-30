연합뉴스, 김보성

6.3 부산시장 선거 경선에 들어간 더불어민주당 소속 전재수(북구갑) 국회의원과 이재성 전 부산시당 위원장.6.3 부산시장 선거가 60여 일 앞으로 다가온 가운데, 더불어민주당과 국민의힘 등 거대 양당이 나란히 경선 레이스를 펼친다. 민주당에서는 전재수(북구갑) 국회의원과 이재성 전 부산시당 위원장이 국민경선으로 맞붙었고, 국민의힘에서는 박형준 부산시장과 주진우(해운대갑) 국회의원이 토론회를 여는 등 격돌 중이다.단수공천에 관심이 쏠렸던 민주당은 논의 끝에 전 의원과 이 전 위원장 사이 경선을 결정했다. 지난 27일 김이수 중앙당 공관위원장은 "공모 신청한 전재수, 이재성 두 분 모두를 경선 후보자로 선정했다"라며 12차 회의 내용인 부산시장 공천심사 결과를 발표했다.그동안 여론조사 지지율 우위가 뚜렷하면서 전 의원이 바로 본선으로 가는 게 아니냐는 관측이 나왔지만, 결과가 달랐다. 공관위는 단수보단 경쟁에 방점을 뒀다. 조승래 사무총장은 "당내 후보자들이 부산의 미래를 놓고 토론을 거치는 게 좋겠단 판단했다"라며 "동시에 후보자들의 (직접적인) 경선 요청도 있었다"라고 말했다.실제 전 의원도 여러 차례 공개 요구를 해왔다. 특히 25일 지역언론의 단수공천 관련 분위기 보도에 대해선 대놓고 반대 입장을 피력했다. 이미 선관위 등록을 마친 뒤 지역을 누벼온 예비후보가 있는 마당에 당연한 듯 본선행을 결정지어선 안 된다는 얘기였다.그는 "경선은 원칙이고, 더 크게 하나가 되는 길"이라며 '단수공천설'에 고개를 저었다. 지속해서 경쟁을 촉구해 온 이재성 전 위원장도 반가운 표정이다. 뜻깊다고 평가한 그는 "당의 승리를 최우선에 두고 임하겠다"라고 공관위 결정에 무게감을 실었다.앞으로 민주당에 남은 건 최종 주자를 뽑는 방식이다. 구체적인 규정은 아직 공개되지 않았지만, 토론회 등을 거쳐 여론조사와 권리당원 투표 합산 등 국민참여경선이 유력하다. 광주전남 등이 현재 비슷한 방식으로 후보 선출 과정을 밟고 있다.