오마이뉴스 장재완

대전시국회의와 진보당·조국혁신당·사회민주당 대전시당은 30일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 '완전한 내란 청산을 위한 지방선거 제도 개혁과 정치개혁'을 촉구했다.대전지역 시민사회단체와 진보정당 등이 6.3 지방선거를 앞두고 지방선거 제도 개혁을 촉구하고 나섰다. 완전한 내란 청산이라는 촛불 광장 시민의 명령을 완수하기 위해서는 거대 양당 중심의 정치 구조를 바꾸는 정치개혁이 반드시 필요하다는 주장이다.대전시국회의와 진보당·조국혁신당·사회민주당 대전시당이 30일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "완전한 내란 청산과 시민이 정치의 주체가 되는 새로운 지역정치를 위해 지방선거 제도 개혁과 정치개혁이 시급하다"며 민주당과 국민의힘의 응답을 촉구했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "이번 지방선거는 빛의 광장 시민의 뜻을 이어 완전한 내란 청산을 이루는 선거"라고 규정했다.이어 "윤석열과 그 잔당들이 일으킨 12·3 불법 비상계엄과 내란은 시민의 힘으로 이루어 온 대한민국 민주주의를 배신하고 헌정질서를 파괴하려 했던 사건"이라며 "윤석열과 김건희가 감옥에 갔지만 내란 정치세력은 여전히 존재하고 있고, 아직도 내란을 옹호하는 목소리가 남아 있다"고 주장했다.그러면서 "내란 청산은 준엄한 시민의 명령이며 시대를 관통하는 정신"이라고 강조하면서 "이번 지방선거에서 완전한 내란 청산을 이뤄야 한다"고 밝혔다.이들은 또 이번 지방선거가 단지 정권 심판이나 후보 경쟁에 그쳐서는 안 되고, 시민의 힘으로 지역 정치를 새롭게 만드는 계기가 돼야 한다고 강조했다.이들은 "거대 양당 구조는 그대로이고, 빛의 광장의 요구인 사회 대개혁과 정치 개혁은 실종됐다"며 "30년 지방자치와 거대 양당의 독점은 다양한 시민들의 참여를 제한하고 있고 지방선거는 풀뿌리 민주주의를 옥죄고 있다"고 비판했다.아울러 "빛의 광장 시민의 힘과 연대가 정치와 제도로 확장될 때 진정한 민주주의가 완성될 것"이라며 "정치개혁을 통해 6·3 지방선거가 완전한 내란 청산과 시민정치 실현의 계기가 돼야 한다"고 촉구했다.