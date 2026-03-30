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26.03.30 11:16최종 업데이트 26.03.30 11:16
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대전시국회의와 진보당·조국혁신당·사회민주당 대전시당은 30일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 '완전한 내란 청산을 위한 지방선거 제도 개혁과 정치개혁'을 촉구했다. 오마이뉴스 장재완

대전지역 시민사회단체와 진보정당 등이 6.3 지방선거를 앞두고 지방선거 제도 개혁을 촉구하고 나섰다. 완전한 내란 청산이라는 촛불 광장 시민의 명령을 완수하기 위해서는 거대 양당 중심의 정치 구조를 바꾸는 정치개혁이 반드시 필요하다는 주장이다.

대전시국회의와 진보당·조국혁신당·사회민주당 대전시당이 30일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "완전한 내란 청산과 시민이 정치의 주체가 되는 새로운 지역정치를 위해 지방선거 제도 개혁과 정치개혁이 시급하다"며 민주당과 국민의힘의 응답을 촉구했다.

이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "이번 지방선거는 빛의 광장 시민의 뜻을 이어 완전한 내란 청산을 이루는 선거"라고 규정했다.

이어 "윤석열과 그 잔당들이 일으킨 12·3 불법 비상계엄과 내란은 시민의 힘으로 이루어 온 대한민국 민주주의를 배신하고 헌정질서를 파괴하려 했던 사건"이라며 "윤석열과 김건희가 감옥에 갔지만 내란 정치세력은 여전히 존재하고 있고, 아직도 내란을 옹호하는 목소리가 남아 있다"고 주장했다.

그러면서 "내란 청산은 준엄한 시민의 명령이며 시대를 관통하는 정신"이라고 강조하면서 "이번 지방선거에서 완전한 내란 청산을 이뤄야 한다"고 밝혔다.

이들은 또 이번 지방선거가 단지 정권 심판이나 후보 경쟁에 그쳐서는 안 되고, 시민의 힘으로 지역 정치를 새롭게 만드는 계기가 돼야 한다고 강조했다.

이들은 "거대 양당 구조는 그대로이고, 빛의 광장의 요구인 사회 대개혁과 정치 개혁은 실종됐다"며 "30년 지방자치와 거대 양당의 독점은 다양한 시민들의 참여를 제한하고 있고 지방선거는 풀뿌리 민주주의를 옥죄고 있다"고 비판했다.

아울러 "빛의 광장 시민의 힘과 연대가 정치와 제도로 확장될 때 진정한 민주주의가 완성될 것"이라며 "정치개혁을 통해 6·3 지방선거가 완전한 내란 청산과 시민정치 실현의 계기가 돼야 한다"고 촉구했다.

"광장 시민들의 요구는 연합정치 실현... 국민의힘 내란 세력 퇴출시켜야"

대전시국회의와 진보당·조국혁신당·사회민주당 대전시당은 30일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 '완전한 내란 청산을 위한 지방선거 제도 개혁과 정치개혁'을 촉구했다. 사진은 취지 발언을 하고 있는 남재영 대전시국회의 상임대표. 오마이뉴스 장재완

이날 취지발언에 나선 남재영 대전시국회의 상임대표는 "광장 시민들의 요구는 연합정치를 실현하고 민주·진보·개혁 세력이 하나가 돼 국민의힘 내란 세력을 퇴출시키는 것이었다"며 "그러나 지방선거를 앞둔 지금까지도 민주당은 야4당과 시민사회가 함께해온 연합정치의 틀을 사실상 부정하고 더 이상의 대화도 이뤄지지 않고 있다"고 지적했다.

그는 이어 "우리는 더 이상 기다릴 수만은 없다"며 "앞으로 광장 시민후보 운동을 벌여 시민사회와 진보정당이 함께 후보를 내고, 그 후보를 지방선거에서 당선시키기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

정당 발언에 나선 정현우 진보당 대전시당위원장은 "지방선거가 불과 70여 일밖에 남지 않은 시점인데도 관련 법안은 이제야 상정된다고 한다"며 "이는 단순히 법정기한을 넘긴 것이 아니라 선거권과 참정권을 침해한 중대한 직무유기"라고 비판했다.

계속해서 그는 "기초의회 3~5인 중대선거구제 법제화, 광역의회 비례대표 확대, 광역단체장 결선투표제 도입, 성평등 공천 법제화가 필요하다"며 "시간이 없다. 지체 없이 지방선거 제도 개혁을 단행해야 한다"고 촉구했다.

대전시국회의와 진보당·조국혁신당·사회민주당 대전시당은 30일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 '완전한 내란 청산을 위한 지방선거 제도 개혁과 정치개혁'을 촉구했다. 오마이뉴스 장재완

이 밖에도 김진호 사회민주당 대전시당위원장은 "내란 청산은 처벌로 끝날 수 없고, 정치를 바꾸는 정치개혁으로 이어져야 한다"고 말했고, 유지곤 조국혁신당 대전시당 대변인은 "윤석열·김건희는 감옥에 갔지만 그들의 손발이 되고 내란을 옹호한 세력은 여전히 대전 선거판을 누비고 있다. 이번 지방선거를 대전판 내란 잔당을 심판하는 선거로 만들어야 한다"고 강조했다.

이날 기자회견 참가자들은 "시간이 없다. 지체 없이 지방선거 제도 개혁하라", "더불어민주당은 기득권 안주 말고 정치개혁 즉각 단행하라", "국회는 시간 끌기 중단하고 즉각적인 정치개혁에 나서라" 등의 구호를 외쳤다.
#정치개혁 #대전시국회의 #진보당대전시당 #조국혁신당대전시당 #사회민주당대전시당

6.3 지방선거
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