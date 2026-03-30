진보당

3월 26일 진보당 지방선거 서울후보자 출마 기자회견 장면전국여성연대가 6·3 지방선거를 앞두고 진보당 서울 지역 후보자 가운데 여성 비율이 57.6%에 이르는 점에 대해 환영 입장을 밝혔다. 여성 정치대표성 확대가 반복적으로 약속돼 왔지만 실제 공천 과정에서는 번번이 후순위로 밀려왔다는 점에서, 이번 공천 결과는 여성 대표성 확대가 정당의 의지와 제도의 문제임을 보여준 사례라는 평가다.전국여성연대는 30일 발표한 입장에서 "여성의 정치대표성 확대가 오랫동안 말로만 반복되어 온 현실 속에서, 이번 사례는 여성 공천 확대가 결코 불가능한 과제가 아니라 정당의 의지와 제도의 문제임을 분명히 보여준다"고 밝혔다.여성의 정치참여 확대는 선거 때마다 주요 정당들이 내세우는 단골 약속 가운데 하나다. 그러나 실제 후보 공천 단계에 이르면 여성 비율은 기대에 미치지 못하는 경우가 많았고, 여성·시민사회단체들도 선거 때마다 여성 후보 확대와 성평등 공천 원칙의 실질적 이행을 요구해 왔다.전국여성연대는 이런 점에서 진보당의 이번 공천이 단순한 수치 이상의 의미를 갖는다고 봤다. 여성 후보 비율을 높이는 일이 불가능해서가 아니라, 결국 정당이 얼마나 이를 실천 의지로 연결하느냐의 문제라는 점을 드러냈다는 것이다.또한 전국여성연대는 여성 대표성 확대를 단순한 비례 배분의 문제가 아니라 민주주의의 기본 조건으로 규정했다. 여성의 배제는 곧 민주주의의 왜곡이며, 여성의 동등한 정치참여 없이는 민주주의도 완성될 수 없다는 주장이다.전국여성연대는 이번 공천이 일회성에 그쳐서는 안 된다고도 강조했다. 선거 과정 전반은 물론 이후 의정활동에서도 돌봄, 노동, 안전, 인권, 평화 등 시민의 삶과 직결된 의제들이 정치의 중심으로 이어져야 한다는 것이다. 여성 정치참여 확대가 단순히 후보 숫자를 늘리는 데 그쳐서는 안 되고, 실제 정치의 내용과 우선순위를 바꾸는 방향으로 이어져야 한다는 요구다.아울러 전국여성연대는 다른 정당들에도 여성 후보 확대와 성평등 공천 원칙의 즉각적인 실천을 촉구했다. 여성 정치대표성 확대는 특정 정당만의 문제가 아니라, 한국 민주주의 전반의 수준을 가늠하는 문제라는 점에서다.전국여성연대는 "여성의 동등한 정치참여 없이는 민주주의도 완성될 수 없다"며 "여성 정치대표성 확대는 선언이 아니라 실천이어야 한다"고 밝혔다.