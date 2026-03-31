남소연

정청래 더불어민주당 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.더불어민주당의 6·3 지방선거 공천은 순항하고 있지만 국회의원 재·보궐선거는 파열음이 커지면서 정청래 지도부의 고민이 깊어졌습니다. 재판이 진행 중인 김용 전 민주연구원 부원장 공천 여부와 송영길·김남준 공천 갈등, 조국 혁신당 대표 출마 지역 등 해결해야 할 과제가 산적해있습니다. 이들 사안은 여권에서 불거진 이른바 'ABC 논쟁'과도 관련된 터라 상황에 따라선 지지층내 갈등을 증폭시킬 뇌관이 될 수 있습니다. 특히 이 논쟁의 한가운데 서 있는 정 대표로서는 또 한 번 시험대에 오른 셈입니다.정 대표가 가장 난감해 하는 사안은 김 전 부원장 공천 문제입니다. 전국을 돌며 출판기념회를 가진 김 전 부원장은 사실상 경기 안산갑을 출마지로 정한 것으로 알려졌습니다. 그는 불법정치자금 위반 혐의로 1·2심에서 징역 5년형을 받았다가 보석 중인 상태입니다. 검찰의 '조작 기소' 의혹이 불거지긴 했지만, 김 전 부원장이 민주당의 귀책사유로 재선거 선거가 치러지는 지역구에 출마하는 것 자체가 부적절하다는 지적이 제기됩니다. 당선되더라도 대법원에서 유죄가 확정되면 당선무효가 돼 재선거가 치러질 수밖에 없습니다.문제는 김 전 부원장이 이재명 대통령의 성남시장 재직 때부터 함께해온 자타공인 최측근으로 '친명'을 중심으로 안산갑 공천을 바라고 있다는 점입니다. 민주당 내 최대 조직이자 '친명' 모임인 '더민주전국혁신회의'도 김 전 부원장 출마에 우호적인 것으로 전해졌습니다. 가뜩이나 이 대통령을 적극적으로 돕지 않는다며 친명으로부터 공격받고 있는 정 대표로서는 이런 기류를 의식하지 않을 수 없습니다. 그렇다고 컷오프를 시키지 않을 경우 여론의 부정적 정서가 초래할 지방선거 역풍을 걱정해야 하는 상황입니다. 당 일각에선 김 전 부원장이 스스로 공천을 철회했으면 하는 분위기가 감지됩니다.송영길 전 당 대표와 김남준 전 청와대 대변인 간의 공천 갈등도 풀릴 기미가 없습니다. '돈봉투 사건'으로 무죄를 받은 송 전 대표는 자신이 5선 국회의원을 지낸 인천계양을 출마 의사를 굽히지 않고 있고, 일찌감치 계양을을 점찍은 김 전 대변인도 물러설 생각이 없습니다. 송 전 대표는 이 대통령이 어려울 때 자신의 지역구를 내줬다는 점을 강조한 반면, 김 전 대변인은 이 대통령의 계양을 당선 시 보좌관을 지낸 연고를 내세우고 있습니다. 이들의 공천 논란이 해결되지 않는 건 두 사람 모두 강한 친명 색채를 보이고 있어서입니다.최근 송 전 대표는 2022년 대선에서 친문계가 이 대통령을 돕지 않았다고 폭탄 발언을 하는 등 '친명계 좌장'을 맡겠다는 의지를 내보였습니다. 김 전 대변인의 경우 이 대통령이 성남시장을 맡았던 시절부터 보좌해온 최측근입니다. 정 대표로서는 누구 손을 들어줘야 할지 머리가 복잡하지 않을 수 없습니다. 특히 송 전 대표는 차기 당대표 출마 의사가 강한 것으로 알려져 정 대표의 경쟁자가 될 가능성이 큽니다. 당내에서는 정 대표가 현역 의원 다수가 뛰는 광역단체장 공천이 끝날 때까지 교통정리를 늦출 가능성이 크다는 관측이 나옵니다.조국 대표의 보궐선거 출마 지역도 민주당의 선거 구도와 직결된 과제입니다. 조 대표는 '험지 개척이냐, 일단 당선이냐'를 두고 경기 안산, 평택, 부산, 전북 군산·김제·부안 등 여러 곳을 저울질 중입니다. 지지층이 겹치는 민주당 입장에선 조 대표가 어느 곳에 출마하느냐에 따라 후보 단일화 등을 고려하지 않을 수 없습니다. 현재 민주당과 혁신당의 선거 연대 논의는 진행되지 않고 있지만 보궐선거 공천이 임박하면 물밑 논의를 하지 않겠느냐는 게 여권 안팎의 시각입니다.공천 조율 작업을 주도해야 할 정 대표는 합당에 이어 또다시 '뜨거운 감자'를 받아든 상황입니다. 자칫 조 대표를 배려한다는 인상을 주게 되면 혁신당과의 일방적 합당 논의 때 쏟아졌던 비난이 더욱 거세질 수 있습니다. 조 대표 공천은 지방선거 후의 합당 문제뿐 아니라 차기 당권 향배와도 직결된다는 점에서 정 대표는 장고를 거듭할 것으로 보입니다. 민주당은 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거는 모두 전략공천하겠다고 밝힌 바 있습니다. 최대의 리더십 위기를 맞고 있는 정 대표가 어떤 전략적 선택을 할지가 관심입니다.