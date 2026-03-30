남소연

"대구! 우리 다시 함 해보입시더."

김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 "지역주의 극복과 지역균형 발전이 마지막 소명"이라며 대구시장 출마를 공식 선언했다.김부겸 전 국무총리가 오는 6·3 지방선거 대구시장 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리는 고심 끝에 출마를 결심하게 된 이유를 밝히며, 전통적인 보수 텃밭인 대구가 진정으로 보수를 되살리려면 "국민의힘을 버려야 한다"라고 강조했다.김 전 총리는 30일 오전 국회 소통관 기자회견에서 "저는 오늘 다시 대구시장 선거에 도전하고자 한다"라며 "대구로 돌아가겠다. 지역주의 극복과 지역 균형발전은 제 마지막 소명이다. 대구 시민과 함께 대구의 미래 희망을 찾겠다"라고 밝혔다. 그러면서 대구 시민들을 향해 "지금 대구에 필요한 사람은 김부겸"이라며 "저를 잘 써 달라. 김부겸과 함께 대구를 바꾸자"라고 말했다.김 전 총리는 "(대구시장) 출마 요청은 지난해 가을부터 받았다"라며 "먼저 대구 후배 정치인들이 찾아왔다. 두 달 전 고 이해찬 총리 장례식장에선 선배들의 추궁까지 쏟아졌다. '김부겸은 이제 대구는 잊었냐? 이대로 계속 가면 대구는 완전히 희망이 없다는 거 잘 알지 않느냐? 자칫하다간 초강성 싸움꾼이 시장이 되게 생겼다'는 뼈아픈 질책이었다"라고 말했다.김 전 총리는 출마 여부를 두고도 "많이 고민했다. 피하면 부끄러울 것 같았다"라면서도 "제가 져야 할 책임은 결국 대구였다"라고 밝혔다.김 전 총리는 이날 국민의힘을 겨냥해 "대구가 점점 나빠지고 있는데 더 나빠지는 이유가 있다. 대구 정치 때문이다. 대구는 한 당이 독식하고 있다"라며 "정치인이 일을 안 한다. 일을 안 해도 서울에서 공천만 받으면 또 (당선)된다. 대구 시민을 표 찍어주는 기계로 취급한다"라고 지적했다.그러면서 "이번에도 선거 후반이 되면 국민의힘은 또 '보수가 위기다. 대구까지 좌파에게 넘겨주면 안 된다. 대한민국이 망하도록 놔둘 거냐? 마지막으로 국민의힘을 한 번만 더 지켜 달라'라면서 빨간 점퍼 입은 이들이 줄지어 큰절하고 다닐 것"이라며 "부끄러움을 모른다"라고 비판했다.김 전 총리는 "보수를 위해서라도 이번엔 회초리를 들어야 한다"라며 "대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 진짜 보수가 살아나고 보수정당이 환골탈태할 수 있다. 한국 정치가 균형을 찾고, 제 자리를 잡아갈 절호의 기회다"라고 말했다.지역소멸 극복을 강조하기도 했다. 김 전 총리는 "우리의 아들딸들이 대구를 등지고 있다. 제대로 된 일자리가 없다. 수도권 반지하 원룸으로 짐을 싸서 올라간다"라며 "어쩌다 우리 대구가 이렇게 됐나. 대구는 제가 클 때 저의 자부심이었다. 그 자부심을 우리 아들딸들도 느끼게 해줘야 하지 않겠나"라고 덧붙였다.한편 김 전 총리는 "지금 대구로 간다. 대구 시민들 앞에서 더 자세한 말씀 올리겠다"라고 말했다. 김 전 총리는 이날 오후 3시 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서도 잇달아 대구시장 출마 선언을 진행할 예정이다.