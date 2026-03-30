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30일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 신정훈 예비후보가 단일후보 확정 기자회견을 하고 있다. 신 후보는 강기정 후보와의 단일화 여론조사에서 승리하며 이날 단일 후보로 확정됐다. 2026.3.30신정훈·강기정 후보가 신 후보를 단일 후보로 결정하면서 민형배·김영록 후보의 양강 구도로 진행되던 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선이 3강(强) 체제로 재편됐다.본경선에서 과반의 지지를 얻은 후보 없이 상위 2명의 결선 투표가 치러지면, 후보 간 2차 연대가 최종 승패를 가를 수 있다는 분석이 나온다.신정훈·강기정 후보는 30일 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 "단일화 여론 조사 결과 신 후보를 단일 후보로 확정했다"고 밝혔다.여론조사는 지난 28~29일 이틀간 자동응답방식(ARS)으로, 2개 여론조사 업체가 각각 1600명(광주 800명·전남 800명)에게 단일 후보 적합성을 묻는 방식으로 진행됐다.광주와 전남 인구가 다른 점을 고려해 인구 등가성을 고려한 보정 방식을 적용한 뒤 2곳의 결과를 합산한 평균 지지율이 높은 신 후보가 단일 후보로 최종 확정됐다.이에 따라 본경선은 기존 5인 구도에서 신정훈, 민형배, 주철현, 김영록(기호순) 후보 4파전으로 치러진다.