정선지역사회연구소 제공

을반 퇴근을 하고 새벽녘에 자고 있는데 사복을 입은 사람 세 명이 문을 박차고 들어와 나를 끌고 나갔습니다. 당시 집사람이 넷째 아이 출산을 앞두고 있었는데 형사들이 문을 갑자기 박차고 들어오자 깜짝 놀라서 아기를 낳았습니다.(중략) 나중에 들으니까 갑자기 애기가 쏟아지니까 내가 잡혀가도 나오지도 못하고 혼자서 배꼽 자르고 혼자서 수습을 했다고 합니다. (강윤호, 2006년 8월 1일 증언)

꿇어 앉힌 상태에서 1m정도 되는 각목으로 어깨를 패고, 쓰러지면 군화발로 얼굴을 밟았습니다. 내가 맞아서 바닥에 쓰러지면 조사실 바닥 벽 틈으로 옆 조사실에서 맞는 여자들을 잠깐 볼 수 있었습니다. 옆 조사실에 남자 형사가 "썅년아 묻는 말에 대답해"라고 욕을 하면서 발로 차고 여자는 양 손을 가슴에 모으고 발발 떨면서 나처럼 바닥에 쓰러져 있었고 머리는 산발하여 헝클어져 있는 것을 보았습니다. (강윤호, 2006년 8월 1일 증언)

여기저기서 "아버지, 나 죽어요" 온갖 비명소리가 난무하고 지옥도 그런 지옥이 없었어요. 나한테는 "주동자를 대라"며 "널 죽일 수도 있어. 넌 개 값도 안 돼"라고 욕을 하면서 꿇어 앉혀놓고 무릎 뒤에 각목을 넣어 허벅지를 밟아댔어요. 그리고 의자에 앉혀놓고 머리를 뒤로 젖히고 코에다가 고춧가루물을 담은 주전자를 들이부었어요. (이완형, 2006년 9월 6일 증언)

1980년 4월 23일 밤 사북읍사무소에서 광부대표 40여명이 당국과의 타협안을 놓고 회의하고 있다.그러나 도경국장의 약속과는 달리 강원도경은 합의 다음날인 4월 25일부터 주동 인물 명단을 파악하고 소재 추적에 나섰다. 주모자에 대한 내사는 4. 24 합의 이전부터 계속 진행되었으며, 주민 협조와 현장에서 찍은 주동자 사진 등을 놓고 여러 개의 '검거 대상자 명단'을 작성하였다.4월 30일 '동해물산'(중앙정보부 강원지부의 위장 명칭)이 작성한 '사북 광부난동 사건 관련자 명단'은 총 130명을 주모자, 선동자, 극렬 행동대원 등으로 분류하고 전과 기록과 가족 성향까지 적어 놓았다. 보복의 디데이는 5월 초였다.광부들이 작업장으로 복귀하고 평화로운 일상이 이어지던 1980년 5월 6일. 이원갑, 천만성 등 광부 대표 10여 명은 수습대책위원회 전체 회의에 참석해 달라는 요청을 받고 저녁 7시에 사북읍사무소에 모여 있었다. 그러나 이것은 합동수사단이 놓은 덫이었다. 착검한 M16 소총을 든 군인과 경찰이 갑자기 들이닥쳤다. 이원갑과 천만성 등은 전원 현장에서 체포되어 정선경찰서 합동수사단으로 연행되었다.1980년 5월 7일자 <합수단 수사상황> 보고 문건에 따르면, 5월 6일 밤 11시에 9명, 5월 7일 새벽 4시에 13명, 같은 날 새벽 6시에 8명 등 주모자 30명을 연행해 범죄 유형별로 4개 수사반에 분산하여 조사를 개시하였다.5월 6일 저녁 1차 검거 작전 이후 합동수사단은 이미 작성해 놓은 연행자 명단을 토대로 사북 전역에서 무차별 연행을 시작하였다. 합수단 소속 군인과 경찰들은 사람들이 모두 잠들어 있는 새벽에 광부 사택을 급습했다.당시 장성경찰서 수사과 조사계 경장 이용재에 따르면, 정선경찰서에 도착한 광부와 주민들은 머리가 터지고 다리를 절룩거리는 등 연행되는 과정에서 폭행 당한 흔적이 뚜렷했다(진실·화해를위한과거사조사위원회, <2008년 상반기 조사보고서>, 187쪽).연행된 광부들은 정선경찰서 강당의 임시조사실에서 조사를 받았다. 강당 건물 내부에 합판으로 임시 칸막이를 쳐 놓은 곳에 광부와 부녀자들이 하나씩 들어가 취조를 받았다. 당시 합동수사단에 파견 근무했던 1001보안부대원 박정환은 조사실을 개방적으로 만들기 위해 "칸막이를 베니어판으로 만들고 낮게 설치"했다면서 광부들의 증언과 부합하는 진술을 했다.하지만 "조사 과정에서 불미스런 일이 없도록" 개방적 구조로 설계되었다는 정선경찰서 임시조사실은, 계엄이 허락한 야만성에 점령 되자마자 지옥 같은 집단 고문의 아수라장으로 변하고 말았다.정선경찰서 임시조사실은 사북사건에서 신군부가 철저하게 은폐했던 공간이다. 그곳이 한국 현대사에서 전례를 찾기 힘든 집단고문의 현장이었다는 것은 강윤호를 비롯한 여러 사람의 증언으로 드러났다.당시 760갱에서 선산부로 일하던 이완형도 집단고문의 현장으로 끌려갔다.사태의 주모자로 지목되어 가장 먼저 이곳으로 끌려온 이원갑은 각목에 맞아 손가락이 꺾이고, 군홧발에 차여 갈비뼈가 튀어나오는 등 회복 불능의 손상을 입었다.