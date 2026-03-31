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29일 KB부동산이 발표한 3월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 16일 조사 기준으로 이달 서울 아파트 매매가는 1.43% 상승했다. 반면 강남구(-0.16%)는 2024년 3월(-0.08%) 이후 2년 만에 가격이 상승을 멈추고 하락 전환했다. 사진은 이날 서울 강남구 한 아파트 단지의 모습.연합뉴스
여기서 참여정부 시절 노무현 전 대통령의 부동산 정책을 복기해 볼 필요가 있다. 당시 노 대통령은 지지율의 급격한 하락과 기득권층의 거센 조세 저항을 온몸으로 감수하면서까지 종합부동산세 도입과 불로소득 환수 장치 강화, 장기 공공임대주택의 지속적 공급, 행정수도와 혁신도시 건설을 통한 지역 균형 발전 정책 추진, 실거래가 제도 정착 등 획기적인 제도 개혁을 밀어붙였다.
이는 투명하고 공정한 시장 질서를 확립하고 조세 정의를 실현하여 모두가 더불어 사는 세상을 만들고자 하는 굳건한 국정 철학과, 수십 년 뒤를 내다본 장기주의적 청사진이 뒷받침되었기에 발휘할 수 있었던 뚝심이었다.
참여정부 초대 청와대 정책실장을 지낸 이정우 교수의 증언에 따르면, 노무현 대통령은 역사상 최초의 장기주의 대통령이었다. 그는 당장 인기를 끌 단기정책보다는 경제구조를 개편해 나라의 미래를 바꿀 수 있는 장기정책을 마련하는 일에 몰두했다.
단기정책에서 실패하는 바람에 정권을 내준 것 아닌가 하는 비판이 가능하겠지만, 장기정책을 중시했던 노무현 대통령의 소신만큼은 이재명 대통령이 귀감으로 삼을 필요가 있다. 참여정부의 부동산 개혁은 일시적인 충격 요법이나 잦은 구두 개입과는 대비되는, 시장 정상화를 위해 제도적 기틀을 탄탄하게 다지는 지난한 노력이었기 때문이다.
이제 이재명 대통령도 부동산 제도의 근본을 바로잡는 장기적 청사진 쪽으로 눈을 돌려야 한다. 그 청사진의 중심에는 '시장친화적 토지공개념'이 자리해야 마땅하다. 토지와 자연 자원은 모든 사람의 공공재산이라는 성격을 갖고 있는 만큼 그것을 보유하고 사용하는 사람은 그 가치에 비례해 사용료를 공공에 납부토록 하고 그 수입은 사회 구성원들에게 골고루 혜택이 돌아가도록 지출해야 한다는 것이 핵심 내용이다.
이는 시장의 가격 결정 기능과 사유재산권은 존중하되, 토지 독점이나 개발 호재로 인해 발생하는 토지 불로소득은 합리적으로 환수하는 시스템을 구축하자는 철학이다. 투기라는 '벌'을 쫓아버리려면 불로소득이라는 '단것'부터 치워야 한다는 것이 이 철학의 근본 인식이다.
시장친화적 토지공개념과 국토보유세
시장친화적 토지공개념을 실현할 정책 수단도 이미 구체적으로 마련되어 있다. 대체적인 내용은 다음과 같다. ▲ 토지보유세를 강화해 불로소득을 사전에 차단하는 동시에 양도소득세와 개발부담금을 정상화해 불로소득을 사후적으로 환수한다. ▲ 정부는 기존 국공유지 매각을 중단하고 공공택지의 국공유 상태를 가급적 유지하면서 토지임대부 주택이나 장기 공공임대주택 등 공공주택 공급에 주력한다. ▲ 획기적인 지역 균형 발전 정책으로 수도권에서의 불로소득 취득 기회를 축소한다.
시장친화적 토지공개념에서 핵심적 위치를 차지하는 정책 수단은 토지보유세 강화다. 이는 당장은 현행 종합부동산세의 교정과 강화를 통해 추진해야겠지만(2026년 2월 25일 자 "대통령의 부동산 고군분투, 이제 '진짜 무기' 꺼내야
" https://omn.kr/2h4q4 참고), 장기적으로는 '기본소득 연계형 국토보유세'로 완성해야 한다.
이는 한 주체가 전국에 소유하는 토지의 공시가격을 인별 합산해서 동일한 기준과 방법으로 일률 부과하는 세금이다. 부동산 보유 비용을 높여 투기 수요를 원천 차단하면서, 거둬들인 세수의 순증분을 전 국민에게 기본소득으로 균등 지급하는 방식이다. 이 세금은 80~90%의 국민을 순수혜자로 만들어 기득권층의 조세 저항을 돌파할 수 있는 영리하고 현실적인 대안으로 평가된다. (2025년 12월 1일 자 "조국의 용감한 행보... '노무현의 꿈' 이루기 위한 비책 있다
" https://omn.kr/2g7i2
).
기본소득 연계형 국토보유세만 제대로 설계해서 시행하더라도 우리나라 부동산 문제는 상당 부분 해결될 것이다. 지대추구 경향은 완화되고 부동산 가격은 하향 안정화 할 것이며, 토지 불평등 또한 크게 줄어들 것이다. 개인은 물론이고 재벌과 대기업의 토지 투기가 방지되고 모든 경제주체가 생산활동에 주력하게 될 것이다. 특히 모든 국민이 국토의 주인이라는 의식이 고양될 것이다.
이 정책에다 공공주택 공급 정책과 지역 균형 발전 정책, 그리고 부동산 대출의 위험을 금융기관과 차입자가 공유하게 만드는 부동산 금융개혁이 더해진다면, 부동산 공화국을 혁파하고자 하는 이재명 대통령의 꿈도 정말로 현실이 될 수 있을 것이다.
이상과 같은 구조 개혁은 설계를 거쳐 시행에 옮긴다고 하더라도 말처럼 쉽게 추진되지는 않을 것이다. 따라서 국민적 공감대를 어떻게 형성할 것인지, 조세 저항은 어떤 단계적 조치로 돌파할 것인지, 혹여 발생할 수 있는 부작용에 대한 완충 장치는 언제 가동할 것인지에 관한 명확하고 예측 가능한 로드맵을 마련하는 일도 장기적 청사진을 만드는 일 못지않게 중요하다. 그것이 없이는 시장의 불안과 기득권층의 저항을 근본적으로 잠재우기가 어려울 것이며, 그러다가 개혁이 좌초하기 쉬울 것이다.
청와대 참모와 정책 라인에 대한 엄격한 검증과 쇄신의 필요성