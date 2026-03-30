연합뉴스

30일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 신정훈 예비후보가 단일후보 확정 기자회견을 하고 있다. 신 후보는 강기정 후보와의 단일화 여론조사에서 승리하며 이날 단일 후보로 확정됐다. 2026.3.30신정훈 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 강기정 예비후보와의 단일화 여론조사에서 승리하면서 단일 후보로 확정됐다. 신 예비후보는 '강기정 유산' 계승을 선언했고, 강 예비후보는 "신정훈 캠프의 상임선대위원장을 맡아 경선 승리를 위해 혼신을 다하겠다"며 깨끗이 승복했다.신정훈·강기정 예비후보는 30일 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 경선 후보 단일화 관련 기자회견을 열고 "신정훈의 경선 승리를 위해 함께 뛰겠다"고 밝혔다.먼저 강 예비후보는 "우리 두 사람은 (학생운동시절부터) 지난 40여 년간 같은 곳을 바라봤다"며 "신 후보라면 전남광주통합시의 미래를 맡겨도 좋겠다고 단일화 국면에서 생각해왔다"고 말했다.이어 "신 후보는 나주시장과 국회의원 등 긴 시간 공직을 맡으면서 자신의 이익을 위해 살지 않은 분"이라며 "저는 신정훈 후보가 승리하도록 상임선대위원장을 맡아 최선을 다할 것"이라고 말했다. 그는 지지자·당원을 향해서도 "신정훈과 함께 강기정의 꿈을 이뤄내겠다"며 신 예비후보에 대한 지지를 당부했다.신 예비후보는 "강 시장님의 결단은 단순한 양보가 아니다. 시·도 행정통합에 대한, 역사의 준엄한 명령에 대한 결단이자 응답"이라며 "강 시장의 결단을 본선 승리로 갚겠다"고 밝혔다. 신 예비후보는 "전남으로서는 강기정이라는 거인의 추진력을 선물로 받게 됐다"며 "저는 복합쇼핑몰 유치 등 강 시장의 유산을 이어받겠다. 강 시장이 뿌린 씨앗의 결실을 맺겠다"고 강조했다.대학교 시절부터 민주화운동에 투신한 공통 이력이 있는 두 사람은 이날 후보 단일화 기자회견에서 서로를 바라보며 눈시울을 붉히거나 한동안 말을 잇지 못하고 포옹하는 모습도 보였다.유력 후보로 꼽히는 두 후보가 단일화 결과에 깨끗이 승복하고 경선 승리를 다짐하면서 나흘 앞으로 다가온 본경선이 신정훈·김영록·민형배 세 후보의 3강체제로 재편될 것이란 관측도 나온다.민주당은 전남광주통합특별시 후보 선출을 위한 본경선을 4월 3일부터 5일까지 사흘간 권리당원 투표 50%, 일반 여론조사 50% 방식으로 치른다.강 예비후보가 단일화 여론조사에서 패함에 따라 본경선은 신정훈 예비후보와 김영록·민형배·주철현 예비후보간 4인 체제로 치르게 됐다. 민주당은 본경선에서 과반 득표자가 없으면, 상위 2명을 대상으로 4월 12~14일 결선 투표를 시행한다.