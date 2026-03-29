민형배 의원실

민형배 더불어민주당 의원민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 예비후보가 29일 군공항 이전부지와 송정권 일대를 하나로 묶어 광주를 미래 관문도시로 조성하는 '노바(NOVA) 전략'을 발표했다.민 후보는 이날 보도자료를 내고 "이제 도시 경쟁력은 개별 부지 개발이 아니라 교통과 산업, 환경과 생활이 결합한 통합 전략에서 나온다"며 "광주의 첫인상을 바꾸고 미래 100년을 여는 관문 대전환이 필요하다"고 강조했다.공항 이전으로 고도 제한이 완화되면 송정권 일대 전반의 도시 재편이 가능해지고, 이를 기반으로 광주와 전남을 연결하는 서남권 관문을 새롭게 구축한다는 구상이다.민 후보는 도시 재편 핵심 정책으로 ▲공항 이전부지 미래도시 실험지 조성 ▲송정역세권 서남권 최대 복합환승거점 육성 등 교통 혁신 ▲금호타이어 이전부지 미래산업 거점 구축 ▲생활상생 공동체 회복 등 4대 전략을 제시했다.민 후보는 "도시의 인상을 바꾸고 기후위기 대응과 산업전환, 교통혁신, 삶의 질 향상을 하나의 전략으로 묶어내야 한다"며 "노바 전략을 통해 전남·광주의 다음 100년을 여는 도시 대전환을 실현하겠다"고 밝혔다.민 후보는 이날 광주 주력산업을 인공지능(AI)과 결합해 고부가가치 미래산업으로 전환하겠다는 '산업 대전환 전략'도 발표했다.생산·조립 중심 구조에서 벗어나 기술·플랫폼 중심 산업 생태계로의 전환을 강조하며 ▲전통산업의 미래기술화 ▲산업 간 융복합 ▲AI 기반 제조혁신 등 3대 전략을 제시했다.