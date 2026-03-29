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더불어민주당 광주광역시 북구청장 본경선을 앞둔 29일 조호권 후보가 신수정 후보 지지를 선언하며 선거 캠프에 합류했다.독자 제공
더불어민주당 광주광역시 북구청장 본경선을 앞두고 조호권 후보가 신수정 후보 지지를 선언하며 선거 캠프에 합류했다.
신 후보는 29일 보도자료를 내고 "북구의 도약이라는 공동의 목표를 위해 조 후보와 손을 맞잡았다"며 "두 캠프를 통합한 공동선거대책위원회를 구성하고, 조 후보가 공동선대위원장을 맡는다"고 밝혔다.
이어 "실물경제 감각을 갖추고 광주 복지의 기틀을 닦은 조 후보는 북구에 꼭 필요한 실무형 지도자의 표본"이라며 "조 후보의 통 큰 결단에 깊은 존경과 감사를 드린다"고 말했다.
신 후보는 "이번 연대는 행정통합이라는 대전환의 문턱에서 북구의 새로운 도약을 만들어내겠다는 강력한 결단"이라며 "공동선대위를 중심으로 본경선 승리를 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.
조 후보는 신 후보 지지와 경선 불참을 선언하며 "정체된 도시를 깨우고 미래 먹거리를 발굴할 유능한 지도력이 절실하다"며 "광주시의회 최초의 여성 의장으로서 보여준 신 후보의 결단력과 민생 해결력이 북구의 해묵은 과제를 해결할 대안"이라고 밝혔다.
이에 따라 오는 31일부터 치러지는 민주당 북구청장 본경선에서는 김동찬·문상필·신수정·정다은(기호순) 등 4명의 후보가 경쟁한다.·
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