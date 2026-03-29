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김영록 예비후보 광주 선거사무소 개소식. 2026. 3. 29김영록후보측 제공
김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주에서 선거사무소 개소식을 열었다.
이날 광주광역시 서구 광천동 해암빌딩 4층에서 열린 개소식에는 박지원·박균택·안도걸 국회의원과 다수의 지지자들이 참석했다. 김 예비후보 지지를 선언한 박광태 전 광주시장, 노진영 전 목포대 총장, 김병원 전 농협중앙회장 등 지역 원로들도 참석했다.
우원식 국회의장과 정청래 당 대표, 김용 전 민주연구원 부원장 등은 화환을 보내 축하했다.
박광태 전 시장은 축사를 통해 "풍부한 행정 경험과 뛰어난 경륜을 가진 김 후보가 당선돼야 전남광주특별시가 서울특별시와 경쟁하며 발전을 이뤄낼 수 있다"고 지지를 호소했다.
박지원 의원은 인사말에서 "일 잘하는 사람, 일을 해 본 사람만이 전남광주특별시를 제대로 이끌어갈 수 있다"며 "데이터센터와 해상풍력 등 눈에 보이는 수많은 성과를 낸 김영록 후보가 바로 그런 사람"이라고 했다.
김영록 예비후보는 "이번 선거는 이재명 대통령의 전폭적인 지원 아래 출범을 앞둔 전남광주특별시의 미래가 걸려 있는 중요한 선거"라며 "일 잘하는 저 김영록이, 이 대통령이 밝힌 지방주도 성장의 새로운 역사를 써내려 가면서 시민 한분 한분의 삶을 바꾸겠다"고 말했다.
더불어민주당 전남광주특별시장 5인 본경선에는 강기정·김영록·민형배·신정훈·주철현 후보가 참여한다. 본경선은 4월 3~5일 권리당원 투표 50%, 일반 여론조사 50% 방식으로 치러지며, 과반 득표자가 나오지 않으면 상위 2명을 대상으로 4월 12~14일 결선 투표를 시행한다.
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