김영록후보측 제공

김영록 예비후보 광주 선거사무소 개소식. 2026. 3. 29김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주에서 선거사무소 개소식을 열었다.이날 광주광역시 서구 광천동 해암빌딩 4층에서 열린 개소식에는 박지원·박균택·안도걸 국회의원과 다수의 지지자들이 참석했다. 김 예비후보 지지를 선언한 박광태 전 광주시장, 노진영 전 목포대 총장, 김병원 전 농협중앙회장 등 지역 원로들도 참석했다.우원식 국회의장과 정청래 당 대표, 김용 전 민주연구원 부원장 등은 화환을 보내 축하했다.박광태 전 시장은 축사를 통해 "풍부한 행정 경험과 뛰어난 경륜을 가진 김 후보가 당선돼야 전남광주특별시가 서울특별시와 경쟁하며 발전을 이뤄낼 수 있다"고 지지를 호소했다.박지원 의원은 인사말에서 "일 잘하는 사람, 일을 해 본 사람만이 전남광주특별시를 제대로 이끌어갈 수 있다"며 "데이터센터와 해상풍력 등 눈에 보이는 수많은 성과를 낸 김영록 후보가 바로 그런 사람"이라고 했다.김영록 예비후보는 "이번 선거는 이재명 대통령의 전폭적인 지원 아래 출범을 앞둔 전남광주특별시의 미래가 걸려 있는 중요한 선거"라며 "일 잘하는 저 김영록이, 이 대통령이 밝힌 지방주도 성장의 새로운 역사를 써내려 가면서 시민 한분 한분의 삶을 바꾸겠다"고 말했다.더불어민주당 전남광주특별시장 5인 본경선에는 강기정·김영록·민형배·신정훈·주철현 후보가 참여한다. 본경선은 4월 3~5일 권리당원 투표 50%, 일반 여론조사 50% 방식으로 치러지며, 과반 득표자가 나오지 않으면 상위 2명을 대상으로 4월 12~14일 결선 투표를 시행한다.