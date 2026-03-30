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강원 춘천시 더불어민주당 강원도당(자료사진) 2022.12.236.3 지방선거 강릉시장 선거를 앞두고 김중남 더불어민주당 예비후보 캠프 핵심 관계자와 현역 시의원들이 공천 경쟁 관계에 있는 자당 소속 청년 신인 예비후보를 찾아가 사퇴를 종용한 정황이 드러났다. 김중남 후보는 이에 대해 알지 못했다는 입장이다.지난 25일 오전 11시경, 김중남 예비후보 측근으로 알려진 A씨는 강릉시 기초의원 선거 라선거구에 공천을 신청한 청년 신인 B 예비후보 선거 사무실을 방문했다. 잠시 후 같은 당 소속 C·D 강릉시의원도 합류했다. 이들 3명은 혼자 있는 B 후보에게 당내 여성 회원과 관련된 미확인 '미투' 의혹을 제기하며 후보직에서 스스로 물러나야 한다는 취지로 수차례 종용한 것으로 파악됐다.<오마이뉴스>는 이들이 B 후보 선거사무실에 찾아간 당시 상황이 담긴 녹취파일을 입수했다.녹취록에 따르면, A씨는 "국민의힘도 그런 논란이 나오면 사퇴 압박을 받고 징계를 받는데, 민주당 청년 후보가 그렇게 되면 강릉시 선거는 다 진다"고 했다. 이어 "SNS에 잘 올리고 하는데 여타 피해도 안 가야 하고, 더군다나 가정에 문제가 생길 수도 있다"라며 "그래서 잘 정리하라고 얘기했는데 그럴 생각이 전혀 없다고 하길래 (찾아왔다)"라고 덧붙였다.C 시의원은 "사법 당국에서 압수수색하고 포렌식해서 다 까볼 것 아니냐. 사실이 나오면 너에게 치명타가 될 테니 네가 알아서 판단해야 한다"며 사실상 자진 사퇴를 압박했다.D 시의원은 "이런 이야기가 나왔다는 것 자체가 네가 도대체 뭘 어떻게 하고 다닌 거냐"며 "사태의 심각성을 전혀 모르는 것 같다. 상대 당에서도 네 얘기를 듣고 있다"고 언성을 높였다.이에 B 후보는 제기된 의혹을 전면 부인하며 당 공식 기구를 통한 투명한 검증을 요구했다. 그는 "문제가 있다면 법적 책임을 지고 공천관리위원회 차원에서 다뤄야지, 왜 지금 이런 자리가 마련되는지 이해가 안 된다"며 "진짜 문제가 되면 있는 그대로 불이익을 받겠지만, 왜 뒤에서 이러는지 모르겠다"고 반발했다.거듭된 억울함 호소와 반발이 이어지자 A씨는 대화 말미에 "너는 내가 죽여버릴 거야 진짜로"라며 자리를 떴다. 한편, A씨가 '미투' 피해 당사자라고 지목한 한 여성당원은, 이들이 B 후보를 찾아간 당일 A씨와의 통화에서 '그런 사실이 없다'며 미투 의혹을 부인한 것으로 알려졌다.동행한 C·D 시의원은 B 후보와 같은 라선거구에서 공천 경쟁을 벌여야 하는 이해 당사자들이다. 3인 선거구인 라선거구는 통상 각 정당에서 2명만 공천해 왔다. 정원대로 공천을 할 경우 지지자들의 분산으로 당선 가능성이 떨어진다는 이유에서다. 청년 가산점을 받는 B 후보가 당선에 유리한 기호 '가'번을 우선 공천받을 경우, 두 현역 의원은 남은 '나'번 자리를 두고 치열한 내부 경선을 치러야 하는 처지다.사퇴를 종용받은 B 후보는 "동일 당 경쟁 후보들이 동석한 상태에서 이뤄진 집단적 정치적 압박"이라며, 사건 발생 다음 날인 26일 민주당 강원도당에 '후보자 사퇴 강요 및 협박 관련 진상조사'를 요청했다. 관련 내용을 모두 파악한 강원도당 공관위는 B 후보를 청년 신인 자격인 기호 '가'번에 최종 확정하고, 현역인 C 시의원과 D 시의원은 남은 기호를 두고 경선을 치르도록 공식 발표한 상태다.이같은 정황이 알려지자 당원들 사이에서는 비판이 나오고 있다. 공천 심사 권한은 강원도당 공관위에 있음에도, 권한이 없는 인물들이 특정 후보를 찾아가 사퇴를 종용하는 것은 문제라는 것이다.한 당원은 "후보에게 문제가 있다면 공관위에 제보해야지, 왜 개인적으로 찾아가 사퇴 압박을 하는지 이해할 수 없다"라고 말했다.같은 당 소속 한 시의원 역시 "유력 시장 후보의 최측근과 현역 의원까지 3명이 찾아가 젊은 청년 정치인을 그렇게 협박하는 게 정상인가 싶다"고 꼬집었다.지역 내 민주당 소속 한 당원은 자신의 SNS를 통해 "OOO 후보의 이번 사건에 대한 해명을 촉구한다"는 글과 함께 해당 문제를 선거관리위원회와 경찰서에 녹취 파일과 함께 제보했다고 밝혔다. 그는 "민주주의 가치를 기본으로 하는 민주당에서 일어나서도, 일어날 수도 없는 일"이라며 비판에 가세했다.강릉시선관위 관계자는 30일 기자에게 "오늘 신고가 접수됐다. (신고한 당원이) 경찰에도 같이 고발장을 접수했기 때문에 사건을 경찰에 이첩할 예정"이라고 설명했다.공직선거법 제237조에선 후보자(후보자가 되고자 하는 자 포함)를 협박하거나 선거의 자유를 방해한 자를 10년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정한다.A씨는 29일 입장을 묻는 기자에게 "부적절한 행동에 대해 사과한다"고 했다. 다만 김중남 예비후보는 이 일에 동의하지 않았다고 덧붙였다.김중남 예비후보는 사전에 알지 못했다고 밝혔다. 그는 같은 날 전화통화에서 "나는 사전에 이를 알지 못했고, 매우 당황스럽다. 지금 정확한 상황을 파악하고 있는 중이다"고 말했다.6.3 지방선거 강릉시장선거에 출마한 예비후보는 7명이다. 더불어민주당에서는 ▲ 김중남(64) 전 지역위원장 ▲ 김한근 (63) 전 강릉시장이 공천 경쟁을 벌이고 있으며, 국민의힘에서는 ▲ 김홍규(64) 현 강릉시장 ▲ 권혁열(64) 전 강원도의회 의장 ▲ 최익순(66) 현 강릉시의회 의장 ▲김동기(60) 전 유네스코 대한민국 대표부 대사 ▲ 심영섭(68) 전 동해안권경제자유구역청장이 경선을 준비하고 있다.