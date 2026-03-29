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강기정·신정훈 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 예비후보의 단일화 여론조사가 시작된 28일 오전 수백 명이 참여한 민형배 후보 지지 카카오톡 단체 채팅방에 신 후보 지지를 권유하는 메시지가 올라와 있다.민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 예비후보 캠프 측 인사들이 강기정·신정훈 후보의 단일화 여론조사에 개입해 논란이 일고 있다.29일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 지난 28일 오전 10시 42분께 200여 명이 참여한 '민형배 의원 시장 만들기' 카카오톡 단체 채팅방에 '신정훈·강기정 단일화' '이번 주말 여론조사로 결정', '지금은 신정훈입니다' 등이 적힌 카드 뉴스가 올라왔다.이어 오전 10시 43분 '오늘과 내일만 신정훈 꼭 지지 부탁드리겠습니다', 오전 10시 52분 '전화 받으시면 캡쳐 사진 부탁드리겠습니다'라는 글이 달렸다.10분 동안 신 후보 지지 게시물을 세 차례 올린 A씨는 민형배 후보 캠프 직능본부에서 간사 업무를 맡고 있는 것으로 알려졌다.민 캠프 측 한 인사는 "(A씨가) 정식 직책은 아니고 직능본부 안에서 연락을 주고 받는 일을 하고 있다"고 전했다.비슷한 시간대 각각 수백 명이 참여한 또 다른 단체 채팅방 18곳 가량에는 민 캠프 내 조직상황실장을 맡고 있는 B씨가 신 후보 지지 카드 뉴스를 일제히 올렸다.이 때문에 민 캠프 측 인사들이 특정 후보를 떨어뜨리기 위해 여론조사에 개입한 것 아니냐는 지적이 나오고 있다.이에 대해 조직상황실장 B씨는 "조직적으로 한 게 아니다. 제가 잠시 캠프 사무실을 비운 사이, 채팅방을 채 닫지 않고 놓아둔 노트북을 이용해 누군가 카드뉴스를 올린 것으로 파악했다"며 "단톡방에 제 이름으로 카드뉴스가 올라왔다는 이야기를 전해듣고 곧바로 삭제했다"고 말했다.민 캠프 측도 논란이 일자 당일 오후 지지자 단톡방에 '단일화에 일절 관여해선 안 된다', '공식 입장은 단일화 투표에 관해서는 어떤 대응도 하지 않는 것', '누구를 미는 게 우리에게 유리하다. 이런 언급조차도 거론하지 않는 것이 공식 입장'이라는 내용을 공지했다.