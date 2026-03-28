김지호 출마 sns갈무리

더불어민주당 성남시장 경선이 김병욱·김지호 예비후보 간 경쟁 구도로 재편된 가운데, 당 지도부가 "네거티브 지속 시 후보자격 박탈"이라는 강경 방침을 밝히면서 이번 경선이 사실상 ‘통합 시험대’에 올랐다는 평가가 나온다.전국 단위 선거인 대선에서도 유사한 교훈이 언급된다. 2022년 대선에서 더불어민주당 이재명 후보는 국민의힘 윤석열 후보에게 0.73%p 차로 패배했다. 선거 이후 당내에서는 지지층 결집과 확장성 부족 문제가 복합적으로 작용했다는 분석이 제기됐다. 다만 정치권은 "대선은 변수와 규모가 다른 만큼 직접 비교에는 한계가 있지만, 작은 균열이 결과를 바꾼다는 점에서는 공통된 시사점이 있다"고 본다.이 같은 사례들은 현재 성남시장 경선 상황과 맞물린다. 김병욱·김지호 두 예비후보는 공천 과정과 후보 검증 문제를 둘러싸고 공개적으로 입장 차를 드러내며 경쟁을 이어왔다.김병욱 예비후보는 최고위원회 결정을 수용하며 "선당후사의 마음으로 경선을 받아들이겠다"고 밝혔다. 그는 "중앙당 재심과 검증을 통해 제기된 의혹이 해소됐다는 판단을 받았다"며 "네거티브 없는 경선으로 성남 탈환을 이루겠다"고 강조했다.반면 김지호 예비후보는 재심 인용에 대해 환영 입장을 밝히면서도 검증 필요성을 강조하고 있다. 김 후보는 "약 20억 원 규모 차입을 통한 아파트 취득 의혹에 대해 사실관계 중심의 면밀한 재검증이 필요하다"며 "공정하고 책임 있는 경선을 통해 시민과 당원이 납득할 수 있는 후보를 선출해야 한다"고 밝혔다.정치권에서는 두 후보의 입장이 '화합'과 '검증'이라는 축으로 형성되고 있지만, 문제는 이 균형이 깨질 경우다. 특히 당이 네거티브 경선에 대해 후보자격 박탈까지 언급한 상황에서, 공방이 감정적 대립으로 번질 경우 직접적인 정치적 리스크로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.한 정치권 관계자는 "이번 경선은 단순한 경쟁이 아니라 관리된 경쟁이어야 한다"며 "검증은 필요하지만 네거티브로 비치는 순간 후보 개인뿐 아니라 당 전체에 부담이 된다"고 지적했다. 또 다른 관계자는 "광주 사례에서 보듯 경선에서 갈라진 표는 본선에서 쉽게 돌아오지 않는다"며 "지금은 공격보다 통합이 중요한 시기"라고 말했다.성남은 수도권 핵심 도시이자 정치적 상징성이 큰 지역으로, 이번 선거 결과는 향후 정치 지형에도 영향을 미칠 가능성이 크다. 이런 만큼 경선 과정에서의 태도와 메시지가 본선 경쟁력으로 직결될 수밖에 없다.결국 이번 성남시장 경선은 '누가 더 강한 후보인가'보다 '누가 더 넓게 지지를 모을 수 있는가'를 가르는 시험대가 되고 있다. 당 지도부의 강경한 네거티브 금지 방침까지 더해지면서, 이번 경선은 정책 경쟁과 통합 능력을 동시에 증명해야 하는 국면에 들어섰다.정치권에서는 "지금 성남 경선은 결과보다 과정이 더 중요한 선거가 될 수 있다"며 "네거티브를 넘어서지 못하면 본선은 시작도 못할 수 있다"고 입을 모으고 있다.