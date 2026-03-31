KBS 유튜브 갈무리

미국과 이스라엘의 공급을 받은 뒤 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했다. 호르무즈 해협의 긴장은 유가 충격과 물가 압박, 무역수지 악화로 직결된다.서울에서 이 전쟁을 바라보는 시선은 착잡할 수밖에 없다. 이번 위기는 단순한 지역 분쟁이 아니라, 개인과 공동체의 생존·생계·존엄을 지탱하는 지속가능한 '인간의 안전보장' 체계를 뿌리째 흔들고 있기 때문이다. 에너지 공급의 불안, 인도주의 질서의 붕괴, 동맹 구조의 재편이 동시에 밀려오는 이 복합 충격 앞에서 한국에 필요한 것은 단순한 위기 대응이 아니라, 충격을 학습과 구조 전환의 계기로 삼는 전환적 회복력이다. 그 출발점은 네 가지 현실을 직시하는 데 있다.첫째는 에너지다. 2025년 한국의 중동산 원유 수입은 하루 195만 배럴 수준이었고, 전체 원유 수입에서 중동이 차지한 비중은 69.9%였다. 호르무즈 해협의 긴장은 이 수치가 보여주듯 유가 충격과 물가 압박, 무역수지 악화로 직결된다. 3월 들어 한국은 유가 급등에 대응해 UAE산 원유 600만 배럴을 긴급 추가 도입했고, 정부는 유류세 인하와 가격 상한 조치를 병행했다. 중동 위기가 더 이상 외교 뉴스가 아니라 국민 생활과 산업비용, 무역수지에 직결되는 경제안보 사안임이 이미 현실로 드러나고 있다.둘째는 충격의 전파 속도다. 신용평가회사인 S&P 글로벌은 이번 중동 전쟁이 한국 정유업계의 단기 수익성을 높일 수 있지만, 원유 공급 차질이 한 달 이상 지속될 경우 중동산 원유 의존도가 높은 정유사들이 본격적인 신용위험에 직면할 수 있다고 경고했다.한국 정유시설의 상당 부분이 고유황 중동산 원유 처리에 최적화돼 있어 단기간 대체가 어렵다는 점이 구조적 약점이다. 화학 원료 가격도 요동친다. S&P에 따르면 동남아 메탄올 가격은 전쟁 발발 이후 3월 20일까지 72% 급등해 2023년 3월 이후 최고 수준을 기록했다. 중동발 충격은 원유뿐 아니라 석유화학·물류·제조원가 전반으로 번지는 다층적 위기로 심화하고 있다.셋째는 안보다. 미국의 2026 국방전략은 동맹에 대해 더 제한적인 직접 지원과 더 큰 자구 책임을 요구하고 있다. 한반도의 안보는 여전히 한미동맹을 중심축으로 삼아야 하지만, 그 동맹이 모든 공백을 메워 줄 것이라는 사고는 점점 더 현실과 멀어지고 있다. 미국의 전략 자산과 정책적 관심이 중동 전선으로 집중되는 국면이 길어질수록, 한국이 작전 지속 능력과 자주적 억제력, 공급망 방어 역량을 더 빠르게 확충해야 한다는 사실이 더욱 선명해진다.넷째는 인도주의 질서의 붕괴다. 유엔난민기구(UNHCR)는 3월 초 긴급 업데이트를 통해, 최근 중동·서남아의 적대행위로 33만 명 이상이 새로 강제 이주했으며, 이 지역에는 이미 2460만 명의 강제이주민과 귀환민이 존재한다고 밝혔다. 유엔 브리핑에 따르면 3월 12일 기준 아프가니스탄·이란·레바논·파키스탄에서 410만 명 이상이 국내 실향 상태에 놓였고 약 11만 7천 명이 국경을 넘었다.전쟁은 언제나 미사일보다 먼저 사회의 약한 연결고리를 끊어 놓는다. 중동의 불안정은 이미 취약했던 난민·이주 질서 위에 새로운 균열을 덧씌우고 있으며, 이 인도주의적 충격은 지역을 넘어 국제질서 전반의 부담으로 전가된다.