참여연대

75개 여성·시민사회단체가 27일 오후 서울 여의도 국회의사당 앞에서 기자회견을 했다.전국 75개 여성·시민사회단체가 27일 오는 6.3 지방선거를 맞아 '여성 공천 확대와 성평등 정치 실현'을 촉구했다.이와 관련해 한국여성단체연합, 한국여성유권자연맹, 여성민우회 등 여성 공천 확대를 촉구하는 75개 여성·시민사회단체는 27일 오후 1시 30분부터 서울 여의도 국회의사당 앞에서 기자회견을 개최했다.여성단체들은 "정당은 여성 공천 확대하여 성평등 정치 실현하라"며 "공천에서 지워지는 여성들을 더 이상 외면하지 말라"고 촉구했다.이어 "선거 때마다 각 정당은 여성 정치대표성 확대를 약속해 왔다. 공천에서 최소한 30% 여성 배치, 여성 전략 공천 등의 선언이 반복되어왔지만 정작 공천 결과는 매번 그 약속을 외면해 왔다"며 "지방선거를 앞두고 각 정당이 공천 과정에서 여성 후보자 확대를 실질적으로 이행할 것"을 촉구했다.기자회견문을 통해 "현재 거대 양당은 여성의 진입을 가로막는 남성 중심적으로 설계된 경선 구조와 정치 문화를 개선하려는 노력을 전혀 하고 있지 않다"며 "전략 공천을 한다며 여성 후보자를 당선 가능성이 낮은 지역에 배치하는 기만적인 공천 방식은 사라져야 한다"고 밝혔다.이어 "유권자의 절반인 여성이 지방정치의 절반을 대표하는 것은 민주주의의 기본이다. 정당의 여성 정치 대표성 확대의 의지는 공허한 선언이 아니라 공천 명단으로 증명되어야 한다"며 "6·3 지방선거, 정당은 지금 당장 공천으로 여성 대표성 확대 의지를 보여야 할 것"이라고 피력했다.특히 ▲정당은 지역구 후보자 추천에서 특정 성별이 60%를 초과하지 않도록 성평등 공천 실시 ▲광역 및 기초자치단체장 선거에서 여성 후보 확대를 위한 전략 공천 시행 ▲당선 가능성이 높은 지역구에 여성 후보를 배치 및 들러리 공천 관행 중단 등을 촉구했다.모두 발언을 한 양이현경 한국여성단체연합 상임대표는 "지방선거에서 갈수록 여성 비율이 급격히 낮아지는 구조는 권력과 권한이 더 많이 부여되는 자리로 갈수록 여성의 진입이 차단되고 있음을 보여준다"며 "이는 정치적 자원을 남성이 독점하는 시스템을 강화하는 구조이며, 결국 대의제 민주주의가 보장해야 하는 정치 참여의 평등권을 훼손하는 문제"라고 꼬집었다.신부경 한국여성유권자연맹 회장, 이정희 경기여성단체연합 사무처장, 김은주 한국여성정치연구소 소장, 황지영 서울동북여성민우회 사무국장,김은경 한국YWCA연합회 성평등X기후정의위원회 위원, 이지현 참여연대 사무처장(시민사회단체연대회의 정치개혁특별위원회 위원장) 등도 발언을 통해 "여성공천 확대와 성평등 정치를 실현해야 한다"고 강조했다.한편 지난 2022년 제8회 지방선거에서는 기초의회 지역구 여성 당선자는 전체 2601명 중 650명으로 25%, 광역의회 지역구 여성 당선자는 779명 중 115명으로 14.7%에 불과하다. 비례대표를 포함해도 기초의회 33.4%, 광역의회 19.8%에 그친다. 기초자치단체장은 전국 226개 중 단 7명으로 3%이다.다음은 여성 공천 확대를 촉구하는 75개 여성·시민사회단체이다.강원여성연대, 거창여성회, 경기여성단체연합, 경기여성연대, 경남여성단체연합, 경남여성장애인연대, 경남여성회, 경주여성노동자회, 고양여성민우회, 광주전남여성단체연합, 군포여성민우회, 기독여민회, 김해여성의전화, 김해여성회, 녹색연합, 대구경북여성단체연합, 대구여성의전화, 대구여성회, 대전여성단체연합, 디딤장애인성인권지원센터, 마산창원여성노동자회, 부산성폭력상담소, 부산여성단체연합, 부산여성회, 부천여성노동자회, 서울동북여성민우회, 서울여성노동자회, 성매매문제해결을위한전국연대, 세종여성, 수원여성인권돋음, 수원여성회, 시민사회단체연대회의, 안산여성노동자회, 여성시민문화연구소, 여성평등공동체 숨, 여성환경연대, 원주여성민우회, 인권운동네트워크 바람, 인천여성노동자회, 인천여성민우회, 인천여성연대, 인천여성회, 일본군위안부할머니와함께하는마창진시민모임, 전국여성연대, 전북여성단체연합, 제주여민회, 제주여성인권연대, 젠더교육플랫폼효재, 진주여성민우회, 진해여성의전화, 참여연대, 창원여성살림공동체, 창원여성의전화, 청주 이주민노동인권센터, 춘천여성민우회, 통영여성장애인연대, 파주여성민우회, 평화를만드는여성회, 포항여성회, 한국비정규교수노조 인제대분회, 한국성인지예산네트워크, 한국성폭력상담소, 한국여성노동자회, 한국여성단체연합, 한국여성단체협의회, 한국여성민우회, 한국여성유권자연맹, 한국여성의전화, 한국여성인권플러스, 한국여성정치연구소, 한국여성정치연맹, 한국이주여성인권센터, 한국YWCA연합회, 헌법개정여성연대, 환경운동연합.